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01.10.2021 20:29 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Диверсии, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Сербский переговорщик и российский посол: «Никаких мер взаимности с Косово!»

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович побеседовал с послом...

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович побеседовал с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко о последнем раунде переговоров между Белградом и Приштиной в Брюсселе и достигнутом соглашении о деэскалации на севере Косово.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым важным достижением является то, что в нашей южной провинции был сохранен мир, и вывод подразделений ROSU с севера Косово и Метохии, как и прибытие KFOR были согласованы в соответствии с резолюцией 1244, – ответил в разговоре с российским дипломатом Петкович. – Кроме того, автомобили с регистрационными номерами сербских городов в Косово и Метохии они снимать не будут и не смогут насильно навязать временные номера с символикой Приштины».

Сербский переговорщик добавил, что сербская делегация также настаивала на пересмотре дела Ивана Тодосиевича, в котором Брюссельское соглашение было нарушено в пункте 10 относительно присутствия двух сербских судей в составе действующей коллегии.

Также он поблагодарил российского посла, за его поддержку, за посещение КПП «Яринье» и военных частей Сербии в Рашке, что, по его словам, также морально воодушевило сербский народ, который собрался на административных контрольно-пропускных пунктах, чтобы защитить свое право на свободу передвижения.

Боцан-Харченко и Петкович пришли к общему мнению, что ни о каких так называемых «мерах взаимности», предъявляемых Приштиной Белграду, не может быть и речи.

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