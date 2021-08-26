Вучич: «Тодосиевич получил два года за правду»

26.08.2021 14:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на двухлетний приговор косовскому сербу, экс-мэру Звечана Ивану Тодосиевичу, публично рассказавшему правду о причинах бомбежек НАТО Союзной Югославии.

Вучич записал видеобращение по этому поводу в инстаграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Серб с севера Косово и Метохии, Иван Тодосиевич, был приговорен к двум годам тюремного заключения окончательным приговором только за то, что сказал правду. Правду о Рачаке , правду обо всем, что случилось с сербским народом, – сказал Вучич. – Тодосиевич был осужден албанскими судьями, хотя согласно Брюссельскому соглашению его должны были судить два сербских и один албанский судьи. Право, как на свободное мнение, так и на справедливое судебное разбирательство, которое мы подписали с албанцами и ЕС в Брюсселе, было жестоко и грубо нарушено. Я призываю европейцев, Европейский союз обратиться к албанцам в Приштине и сказать им они должны соблюдать то, что они подписали и приняли».

Президент Сербии призвал всех косовских сербов проявить солидарность с Тодосиевичем.

«А мы будем с ним в центральной Сербии, его семьей и всем сербским народом в Косово и Метохии. Да здравствует наш народ в Косово и Метохии, да здравствует Сербия!», – заключил Вучич.

Напомним, что Апелляционный суд Косово отклонил «как необоснованную» апелляцию адвоката на приговор суда первой инстанции в Приштине от 5 декабря 2019 года, который приговорил Ивана Тодосиевича, нынешнего депутата фракции «Сербский список» в «парламенте» Косово, к двум годам тюремного заключения. Политика осудили за заявление, сделанное им в марте 2019 года в 20-ю годовщину начала бомбардировок тогдашней Югославии блоком НАТО.

«Причиной агрессии против нашей страны стала так называемая гуманитарная катастрофа в Косово и Метохии, сфальсифицированный Рачак, – сказал тогда Тодосиевич. – И именно те албанские террористы, которые все это слепили, впоследствии совершили величайшие преступления в Косово и Метохии, за которые до сих пор никто не несет ответственности. Они совершали преступления до агрессии НАТО, убивали хороших сербских граждан и полицейских на своих рабочих местах. Они продолжили свой кровавый пир во время агрессии и после прихода так называемой Миротворческой миссии в Косово и Метохию».

В январе 1999 года сербская милиция в ответ на убийство из засады четырех сотрудников, провела в Рачаке спецоперацию против группы албанских боевиков-сепаратистов, которые построили вокруг села многочисленные укрепления. Во время попытки полицейских войти в село, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. Сепаратисты укрывались в бункерах и окопах. Во время штурма было убито несколько десятков боевиков, большая часть которых была одета в форму UCK, остальные – в гражданскую одежду.

После исследования тел независимой группой экспертов из Белоруссии и Сербии, было доказано, что все погибшие имели на руках следы пороха и характерные мозоли на указательных пальцах. В то время как на их телах были отверстия от пуль, на одежде аналогичных отверстий обнаружено не было, что позволило экспертам сделать вывод, что этих людей после смерти переодели, дабы выдать за убитых мирных жителей.

Однако на следующий день на место явился глава Миссии ОБСЕ в Косово, американец Уильям Уолкер и британский генерал Джон Древенкийевич. Последний убедил югославские спецподраздления не заходить в село «во избежание новых столкновений», в то время как глава местной миссии ОБСЕ пригласил с собой журналистов, которые зафиксировали картину «ужасного преступления».

Впоследствии по договоренности Уолкера с местным полевым командиром UCK тела убитых были перенесены в сельскую мечеть. После чего на место прибыли уже западные «эксперты», которые опровергли выводы белорусских экспертов, пользовавшихся, по их мнению, «устаревшими методами», сделав вывод, что все погибшие являются жертвами массовой казни. При этом, согласно докладу Human Rights Watch, среди убитых были женщины и подростки, тела которых, правда, эксперты предоставить не потрудились.

«Бойня в Рачаке» дала основание США и НАТО начать вооруженную агрессию против Союзной Югославии. Что характерно, через четыре месяца после смерти Слободана Милошевича Гаагский трибунал исключил из обвинительного списка, предъявленного сербским генералам, этот эпизод.