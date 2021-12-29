Сербский политик: «Активность Хорватии в Косово вызывает беспокойство»

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Глава фракции Социалистической партии в Народной скупщине Сербии Джордже Миличевич поинтересовался у правительства страны планирует ли оно отреагировать на действия Хорватии по созданию «армии Косово».

По мнению политика, стратегия внешнего давления на Сербию разработана и начинает действовать.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миличевич сказал, что его особенно беспокоит поведение Хорватии, которая «открыто поддерживает Приштину и албанских сепаратистов, и дело не только в политической поддержке, но и в отправке военных экспертов для в Косово обучения местных боевиков созданию собственной армии».

«Визит [президента Хорватии] Милановича в Приштину, который, по его словам, прибыл в дружественную страну, также вызывает беспокойство», – сказал глава фракции социалистов/

Он отметил, что хорватский президент призвал Приштину проявить настойчивость, когда дело касается северного Косово, а также объявил, что сам будет работать над признанием Косово оставшимися странами ЕС.

«Они попытаются организовать давление на пять стран ЕС, которые не признали Косово, криминализировать образ нашего президента и его семьи, оказать давление на соседние страны, которые, как вы можете видеть, спешат принять законы о том, что сербы – геноцидный народ», – подчеркнул Миличевич, сказав что в целом программа давления на Сербию разработана и начинает действовать.

Лидер фракции социалистов сделал запрос правительству, намерено ли оно отреагировать дипломатическим путем на косовскую авантюру руководства Хорватии.