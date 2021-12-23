Президент Хорватии: «Буду уговаривать признавшие Косово страны ЕС»

23.12.2021  19:49 (Мск), Загреб,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Хорватия


Президент Хорватии Зоран Миланович нанес визит в Косово,  чтобы восстановить пошатнувшееся после скандала с Украиной реноме у западных кураторов.

Гость пообещал лично работать над признанием независимости южного края Сербии с не признавшими его странами Евросоюза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Хорватии Зоран Миланович нанес визит в Косово,  чтобы восстановить пошатнувшееся после скандала с...

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Миланович заявил, что не понимает страны-члены ЕС, которые не признали Косово.

«Лично для меня Косово – родная страна. Косово – дружественное государство, потому что в нем процветает демократия. Косово – это страна, которая скоро сможет политически присоединиться к международным организациям. Удивительно, как мало известно о Косово даже в государствах ЕС», – пел дифирамбы албанским сепаратистам президент Хорватии.

Миланович сказал, что Косово должно настойчиво работать над новыми признаниями и стучать во все возможные двери стран, которые его не признали.

«Я надеюсь, что работа по признанию независимости Косово не остановится. Я лично буду работать со своими коллегами из Косово, чтобы отстаивать независимость Косово», – вещал гость.

Также Зоран Миланович назвал одну из самых нищих земель Балкан с высоким уровнем преступности «предсказуемым государством».

«Предсказуемость нередко воспринимают как оскорбление. Но нет, здесь это в хорошем смысле этого слова. В Косово нам ясно, чего мы можем ожидать. От учреждений и граждан. В других странах ситуация более сложная, как в Черногории или даже в Боснии и Герцеговине, где ситуация сложная. В Северной Македонии все хорошо, но могу сказать, что я доверяю только Косово», – заключил президент Хорватии.

 

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