Сербский политик призвал Россию начать выдачу паспортов в Косово

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Лидер партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович призвал официальный Белград заключить соглашение с Россией о выдаче паспортов РФ для защиты всем сербам, проживающим в захваченном албанскими сепаратистами крае Косово и Метохия.

Об этом сообщило издание Informer.

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«В то время, когда Тирана в рамках проекта «Великой Албании» больше не скрывает, что намерена аннексировать Косово и Метохию, приняв новый законопроект о гражданстве, который позволяет получить гражданство Албании любому лицу, имеющему родословную албанского происхождения, единственным путем по защите территориальной целостности Сербии и сохранения нашей южной провинции является предоставление Российской Федерации срочного договора об управлении краем на ограниченный период времени. А также автоматическое предоставление гражданства РФ всем сербам, которые проживают на территории Косово», – так озвучил свое видение ситуации политик.

По его словам, Россия имеет хороший опыт управления отдаленными территориями – в качестве примера он привел Калининградскую область и, почему-то, Крым.

Интрига состоит в том, что Стаматович является другом одним из главных спонсоров сербской прозападной оппозиции – олигарха Драгана Джиласа, экс-мэра Белграда.

В последнее время Стаматович избегал участия в акциях оппозиции, однако на официальном сайте прозападного альянса «Союз за Сербию» среди членов президиума до сих пор есть фото этого политика.

Поэтому наблюдатели гадают: чем являются слова Стаматовича – его личной инициативой, или спланированной провокацией оппозиции, учитывая, что на днях глава «дочерней» организации «Союза» в Косово Рада Трайкович публично обвиняла посла России в том, что именно Москва виновна в потере контроля над провинцией, захваченной албанцами.

Интересно, что когда сербские журналисты попытались выяснить отношение к словам Стаматовича по Косово и России у других вождей «Союза за Сербию», у них буквально пропал дар речи.

Вук Еремич, лидер Народной партии, и Борко Стефанович, вице-президент Партии свободы и справедливости, решили не отвечать на вопросы журналистов по данному вопросу. Председатель Демократической партии Зоран Лутовац вкратце заявил «Blic» что данные слова Милана Стаматовича «совершенно неуместны и не заслуживают комментариев».

Заявление лидера «Здоровой Сербии», похоже, являются подтверждением идеологического бардака в разношерстном альянсе белградских майданщиков. Все это негативно сказывается на популярности оппозиции – в минувшую субботу на традиционную протестную акцию в центре Белграда собралось не более 150 человек.