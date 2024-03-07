Сербский политик-русофил: «У сербов такое же место в ЕС, как и у русских»

Алексей Топоров.  
07.03.2024 19:43
  (Мск) , Белград
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Балканы, Германия, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия


Экс-глава сербской спецслужбы БИА, основатель Движения социалистов, политик-русофил Александр Вулин ответил на сербо- и русофобские выпады главы МИД Германии Аналены Бербок.

Также политик поинтересовался, додумалась ли Бербок до подобных формулировок сама или же позаимствовала у деда-нациста, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

Экс-глава сербской спецслужбы БИА, основатель Движения социалистов, политик-русофил Александр Вулин ответил на сербо- и...

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Александр Вулин прокомментировал недавние заявления Аналены Бербок, сделанные ею в ходе визита в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево.

«Когда министр иностранных дел Германии Аналена Бербок заявляет, что европейская идея защищалась в Сараево тридцать лет назад, и что сердце Европы сегодня бьется в Киеве так же, как оно билось в Сараево в 90-е, становится ясно, что мы, сербы, имеем такое же место в Европейском Союзе, как и русские», – отметил основатель «Социалистического движения».

То есть – никакое.

При этом Вулин отметил, что ему не ясно сама ли Аналена Бербок написала эту речь или же скопировала выступление своего деда Вальдемара, убежденного нациста, получившего в 1944 году орден Третьего Рейха «За боевые заслуги».

«Поскольку дедушка-нацист защищал Европу от Советов, не удивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, даже когда они на нее не нападают», – заключил сербский политик.

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