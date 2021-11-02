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02.11.2021 18:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Запад, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Сербский политик: «Запад вооружает косовских сепаратистов, чтобы использовать их против Сербии»

Председатель фракции Социалистической партии Сербии в Народной скупщине Джордже Миличевич заявил, что режим Приштины...

Председатель фракции Социалистической партии Сербии в Народной скупщине Джордже Миличевич заявил, что режим Приштины интенсивно вооружают, что нарушает резолюцию 1244 Совета безопасности ООН.

Политик отметил, что этот процесс уже усугубляет противостояние албанских сепаратистов с Сербией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе пленарного заседания сербского парламента Миличевич заявил, что его беспокоит отсутствие реакции международного сообщества на то, что международные акты и договоренности открыто нарушаются в пользу сепаратистов из Приштины.

«Означает ли эта помощь внешних помощников, что они производят милитаризацию исключительно ради Приштины, или же они намеренно провоцируют конфликт с Сербией, преследуя собственные интересы?», – задал резонный вопрос политик.

Миличевич направил запрос правительству Сербии по поводу того, может ли Сербия, как член ООН, требовать соблюдения Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, а тот в свою очередь – от оккупационного контингента НАТО – KFOR – поддерживать мир, принимая большее участие в процессах, происходящих в крае.

Тем самым глава фракции социалистов намекнул на то, что в ходе недавних вооруженных провокаций косовских боевиков в населенном преимущественно сербами севере Косово, оккупанты, действующие по мандату ООН, первые дни не реагировали на происходящее антисербское насилие.

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