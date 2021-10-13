Сербский политолог: Посол Украины позорит свою страну

Украинский посол в Сербии Александр Александрович, допустивший в нарушение регламента оскорбительные выпады в адрес России на проходившем в Белграде форуме движения Неприсоединения, «срамит на весь мир» свою страну.

Об этом журналистам заявил сербский политолог Стефан Свркота.

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«Вкратце отмечу, что посол Украины неоднократно за время действия своего мандата допускал высказывания, выходящие за рамки Венской конвенции. Он позволял себе озвучивать критические высказывания в адрес внешней политики Сербии – указывал, что нужно и не нужно делать Белграду. Обвинял Сербию как дестабилизирующий фактор в регионе.

Со стороны Сербии неоднократно направлялись дипломатические предупреждающие ноты. В том числе, несколько лет назад рассматривался вопрос об оглашении посла персоной нон-грата. Уровень приема его в Сербии был снижен до технического.

Новое его скандальное высказывание, произошедшее на юбилейном форуме движения Неприсоединения, причем, озвученное представителем страны, являющейся лишь наблюдателем, – может говорить о плачевном состоянии украинской дипломатии, наглядным примером того, что препятствует урегулированию внутренних конфликтов на Украине и внешнеполитических отношений Киева со своими соседями.

Кстати, помимо России, с недавних пор как наглядный пример такого плачевного состояния взаимоотношений можно рассматривать и ситуацию между Украиной и Венгрией.

Хочется пожелать скорейшего выздоровления государству Украина. Когда это произойдет, данную страну не будут срамить на весь мир персонажи вроде посла в Белграде Александра Александровича», – резюмировал сербский эксперт.