Сербский профессор: «Почему Госдеп просит забыть о прошлом нас, а не индейцев, евреев и негров?»

27.10.2021 17:15 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский профессор и внешнеполитический редактор журнала Hronikls Срджа Трифкович оценил слова специального представителя Госдепартамента США на Западных Балканах Габриэля Эскобара о том, что «региону нужны политики, которые будут заниматься ситуацией XXI века, а не проблемами прошлого».

Об этом эксперт рассказал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В январе 2008 года в сотрудничестве с итальянской НПО Lepanto я организовал в Риме встречу, посвященную будущему региона, который теперь называется Западные Балканы, – вспомнил Трифкович. – Эскобар, который тогда был главой политического отдела посольства США в Риме, был приглашен. Наш тогдашний посол Владета Янкович также принимала участие. В своей вступительной речи доктор Фабио Бернабеи утвердительно говорил о сербах как о демонизированных жертвах не только войн 90-х годов, но и предыдущих войн, и когда в своей речи он отметил предвзятое отношение западных держав к сербским интересам, господин Эскобар сердито встал и покинул круглый стол, не сказав слова приветствия и никак не прокомментировав выступление. Вот вам и готовность к диалогу».

Так редактор Hronikls отреагировал на слова специального представителя Госдепартамента США на Западных Балканах Габриэля Эскобара, сказанные накануне в рамках Белградского форума по безопасности о том, что «региону нужны политики, открытые к диалогу, которые будут заниматься ситуацией XXI века, а не проблемами прошлого».

«Мы должны спросить господина Эскобара, а обратится ли он с подобным посланием к еврейскому народу в отношении холокста? Если афроамериканцы таким же образом забудут о рабстве, потому что оно тоже принадлежит прошлому, то тогда конечно. Не могли бы вы обратиться к коренным американцам с призывом забыть об истреблении, жертвами которого они были, потому что это тоже прошлое?

Эскобар ясно и громко говорит, что обращение в будущее также означает, что евреи должны перестать помнить холокост, что афроамериканцы должны забыть времена рабства и сегрегации, и что апачи и чероки должны скрыть из памяти все, что бледнолицые сделали с ними. Региону нужны люди со всего мира, готовые к диалогу, но в этом отношении он не обещает многого в плане назначения Кристофера Хилла послом США в Белграде чья «дипломатия» проводилась по рецепту фюрера нацистского Третьего рейха: подпиши или мы тебя уничтожим», – заключил Трифкович.