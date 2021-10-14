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14.10.2021 19:43 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Идиотизм, Конфликт, Косово, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Сербский вице-премьер заподозрила оппозицию в шизофрении по Косово

Министр горной промышленности и энергетики, вице-премьер правительства Сербии Зорана Михайлович обвинила оппозицию Сербии в...

Министр горной промышленности и энергетики, вице-премьер правительства Сербии Зорана Михайлович обвинила оппозицию Сербии в «шизофреническом отношении» к событиям в Косово.

Министр считает, что прозападные сербские оппозиционеры «фатально безответственны» в отношении государства и собственных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зорана Михайлович сделала заявление после неадекватных обвинений со стороны сербских оппозиционеров в адрес президента Сербии Александра Вучича, прозвучавших на фоне недавнего обострения в Косово.

«Шизофреническая политика оппозиции особенно отражается в политических нападках на президента Вучича, когда речь идет о текущих событиях в Косово и Метохии, – отметила министр. – В то время как одни критикуют визит Вучича в Рашку и осуждают разговор с косовскими сербами как «разжигание», другие призывают к вооруженному конфликту и безответственным действиям, направленным на насилие».

Михайлович отметила, что сербская прозападная и маргинально-псевдопатриотическая оппозиция работают по системе «чем хуже, тем лучше» в то время, когда сербскому государству и народу необходимо единство.

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