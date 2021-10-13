Вучич косовским сербам: «Мы в любом случае будем с вами и выиграем этот бой»

13.10.2021 19:48 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем, начальником Генштаба Миланом Моисиловичем, главой МВД Александром Вулиным и директором Канцелярии по Косово и Метохии Петаром Петковичем встретились на юге страны с лидерами косовских сербов.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители сербов из Звечана, Лепосавича, Зубина Потока и других мест Косово заявили на встрече с президентом Сербии о том, что больше не могут терпеть террор Приштины, обратив внимание на то, что те пришли арестовывать так называемых контрабандистов с автоматами и боевыми патронами.

«Албанцы терроризируют людей, они пришли арестовать так называемых контрабандистов, но это не делается с боевыми патронами. Если вы хотите защитить нас, то я прошу вас об этом, мы не сделаем это в одиночку, мы будем разбиты полностью», – сказал один из представителей сербов своему президенту и верховному главнокомандующему. «Должны ли мы защищать своих детей и нас самих в одиночку, или вы будете стоять за нами? Они создают нам проблемы ежедневно, и мы больше не можем выносить это. Мы все хотим оставаться на своей земле, но не способны противостоять этому давлению. Я не готов вести безоружных людей на вооруженных албанцев. Можете ли вы помочь нам, потому что в противном случае нам жизни нет?», – спросил другой. «Нам готовиться хоронить братьев, как и в 1999 году? – спросила президента Сербии сестра тяжело раненного в ходе столкновений с албанским «спецназом ROSU» Сречко Софрониевича. – Государство встанет за нами или мы будем защищаться сами? Мы попадаем в ситуацию, когда у нас нет лекарств, у нас все забрали».

В ответ на это Александр Вучич сказал соотечественникам, что чтобы ни случилось, государство будет со своим народом в Косово и Метохии и поддержит его решение.

«Сформулируйте его, как хотите, мы с вами. Приштина не выполняет договор, и здесь Брюссельское соглашение станет для нас спасением. Не реагируйте на ненасилие, но если они пойдут на вас войной, то защищайте народ, и мы будем с вами. Просто имейте в виду, какую цену нам всем придется заплатить, и почему я прошу избегать этого», – сказал Вучич.

При этом он отметил, что если Приштина и дальше будет продолжать в том же духе, у сербского государства не будет выбора.

«Я хочу сказать им, что мы будем сохранять мир, мы будем уважать соглашения. Я прошу НАТО делать свою работу, прошу их. Я прошу албанцев не пытаться навести порядок с сербами силой, и если они попытаются, думая, что при поддержке иностранных сил они достаточно сильны, чтобы сделать это, несмотря на то, что весь мир будет хотеть мою голову, мой ответ будет ясен – в этой борьбе за жизни наших детей в Косово и Метохии, за их выживание – мы не только защитим их, но сегодня я впервые могу с уверенностью сказать, что мы выиграем этот бой», – заключил президент Сербии.