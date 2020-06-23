Сербских школьников будут учить по албанским учебникам

23.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр образования, спорта и молодежи Албании Беса Шахини заявила о том, что общины Сербии с преобладающим албанским населением получили разрешение от руководства Сербии использовать в школьной программе учебники из Албании.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После многих лет усилий албанцам в Сербии разрешено использовать учебники из Албании, – сообщила Шахини. – Это было непросто, но нам удалось скоординировать и активизировать усилия между Министерством образования, спорта и молодежи (Албании – ред.) и Национальным советом албанцев в Сербии. Мы твердо убеждены, что албанские дети в Сербии заслуживают качественного образования на албанском языке, и учебник является необходимым шагом в этом направлении».

Беса Шахини.

Также албанский министр заявила, что Албания через специальный фонд при посредничестве Национального совета албанцев Сербии уже начала финансирование проекта по поставке албанских школьных учебников в школы на сербской территории.

«Албанская община (Сербии – ред.) имеет полную поддержку албанского правительства во всех аспектах ее развития», – добавила Шахини.

Ранее албанский «президент» отторгнутого от Сербии Косово Хашим Тачи, (чье имя фигурировало в рамках международного скандала, связанного с незаконной торговлей человеческими органами), который не единожды заявлял о претензиях на сербскую Прешевскую долину, где проживает большое количество албанцев, приветствовал объединение албанских партий это долины для консолидированного участия в состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских и местных выборах в Сербии.

«Объединение албанцев в Прешевской долине дало свой результат, – написал Тачи в фейсбуке. – У них будет больше депутатов, которые будут поднимать свои голоса за права албанцев в этой стране. Координация политических действий всегда дает результаты, и Албанская демократическая альтернатива (албанская партия в Сербии – ред.) является хорошим примером для подражания нашим соотечественникам, где бы они ни жили».

Что характерно, политическую координацию албанцев в соседней стране курировал глава МИД Албании, уроженец Косово Гент Чакай.

Гент Чакай.

По итогам прошедших выборов албанское меньшинство предварительно получило четыре места в Народной скупщине Сербии.

На заглавном снимке: Албанские школьники Прешевской долины в пикете за албанские учебники.