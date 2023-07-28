Сербских студенток отчислили из Сараевского университета за национальный жест и почитание сербского героя

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Дисциплинарная комиссия отчислила на три года из университета в Сараево сербских студенток факультета криминалистики, криминологии и безопасности Валентину Вуйчич и Сладжану Тодич.

Ранее девушки подверглись травле со стороны однокашников, деканата, руководства вуза и бошнякских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дисциплинарная комиссия Сараевского университета наложила трехлетний запрет на обучение Валентины и Сладжаны, несмотря на то, что те считались одними из лучших и успешных студентов на своем факультете.

В официальном заявлении говорится, что Дисциплинарная комиссия «применила к сербским студенткам самые строгие меры, предусмотренные Уставом Сараевского университета». Причина сформулирована так:

«В соответствии с установленным серьезным нарушением поведенческой дисциплины и грубым ущербом репутации Университета Сараево и факультету криминологии».

Напомним, что инцидент, спровоцировавший кампанию по травле девушек, произошел в ходе переписки в социальных сетях однокашников с факультета криминалистики Сараевского университета.

Студент-бошняк Айдин Фазлагич начал общение с сербской студенткой Валентиной Вуйчич с упоминания о «Дне Сребреницы» – придуманного американскими пиарщиками «геноцида» бошняков. На что та напомнила ему о том, что из Сараево в 90-е были изгнаны 157 тысяч сербов.

В ходе перепалки девушка отправила оппоненту фотографию сербского героя – генерала Ратко Младича, приговоренного пристрастным Гаагским трибуналом по фальшивым обвинениям в военных преступлениях к пожизненному заключению. И подписала снимок фразой:

«Приговорен к бессмертию. Ты был и останешься нашим героем».

После чего стукач-бошняк Фазлагич отправил на нее жалобу в деканат и студсовет.

Другая студентка этого же факультета – Сладжана Тодич, опубликовала в соцсетях свое фото в футболке с изображением четнического воеводы войны 90-х Митара Максимовича и сербского национального троеперстия, символизирующего Святую Троицу.

По итогу произошедшего бошнякские студенты Сараевского университета организовали акцию протеста, а деканат факультета криминалистики принял решение об исключении Вуйчич и Тодич из вуза.

В свою очередь, прокуратура Боснии и Герцеговины завела на студенток уголовные дела за возбуждение национальной, расовой и религиозной ненависти, розни и нетерпимости.

В ответ президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик предложил Валентине и Сладжане продолжить обучение в вузах Баня-Луки или сербского Восточного Сараево, а глава спецслужбы БИА из соседней Сербии Александар Вулин предложил им получить образование в Академии национальной безопасности в Белграде.

Последнее спровоцировало настоящую истерию в бошнякских соцсетях и медиа, а ректор Университета Сараево Рифата Шкриель, заявил, что если Валентина и Сладана будут зачислены в университет в Белграде, он пересмотрит возможность продолжения сотрудничества с Белградским университетом.