Сербской оппозиции закрыли дорогу в Москву

16.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Российские эксперты прокомментировали конфликтную ситуацию в Сербии, где президент Александр Вучич указал филиалу российского агентства «Спутник» на некорректность цитирования фальшивых данных с завышенным в десятки раз числом участников антиправительственной акции, состоявшейся в субботу в Белграде.

Напомним, что, несмотря на обещания оппозиции провести «решающий митинг», со всей Сербии майданщикам в Белграде, по оценкам МВД, удалось собрать немногим более 7 тысяч человек. Президент Вучич призвал не давать в эфир неверные данные о количестве манифестантов, назвав завышенное число майданщиков «безрассудной и грубой ложью».

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«Я не стал бы ни в коем случае говорить о том, что сербский «Спутник» выполняет, условно, заказ оппозиции, потому что я лично знаю людей, которые там работают. Ничего подобного там нет. Другой вопрос, что эта бесконечная круговерть цифр может кого-то вводить в определенного рода заблуждения. Я сам с этим много раз сталкивался, когда смотришь фотографии с каких-то мероприятий, с одной стороны, тебе кажется, что там человек 500 собралось, а если посмотреть с другого угла, там колонна тысяч на тридцать. Можно снимать с нескольких ракурсов, а самое главное, в политических предпочтениях. В зависимости от позиции какого-то средства массовой информации, можно любую новость трактовать как угодно», – прокомментировал «ПолитНавигатору» ситуацию российский обозреватель Армен Гаспарян.

Редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, уверен, что сербским оппозиционерам не удастся найти лоббистов своих интересов в Москве.

«Сербская оппозиция не имеет шансов на поддержку от нас, потому что наш партнер – это президент Сербии. Сербская оппозиция здесь воспринимается так же, как и оппозиция с Майдана. Это все равно, что Порошенко бы пытался заручиться поддержкой Москвы, понимаете? Это невозможно, мы не поддерживаем сербскую оппозицию, мы поддерживаем законного президента Сербии со всеми вытекающими отсюда последствиями. За его спиной никаких договоренностей с сербской оппозицией не может быть в принципе. Они невозможны», – заявил Коротченко «ПолитНавигатору».

«Вероятнее всего, если сербскую оппозицию интересует какая-то поддержка в Москве, то это поддержка радикальной, либеральной прозападной оппозиции, у которой численность – два процента, и не является секретом, что они поддерживают контакты друг с другом. А позиция официальной Москвы, позиция российского общества, конечно, идет в категорический разрез с взглядами радикальной сербской оппозиции. Скорее, она гораздо больше ориентирована на своих заокеанских партнеров, учителей и кураторов всего этого процесса», – подтверждает Гаспарян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», действующие в координации с Западом белградские майданщики одновременно ищут лоббистов своих интересов и в Москве.

Источники в Госдуме утверждают, что Сергей Железняк, представитель правящей партии, член комитета по международным делам, в 2018 году был отстранен от поста ответственного в «Единой России» за международную политику как раз из-за участия во внутрибалканских разборках.

Причиной, якобы, стала поддержка противников властей Сербии. Лоббирование этой линии приписывают помощнику депутата Виктору Колбановскому, считающемуся сторонником сербской оппозиции.

На сайте партии «Двери», сегодня входящей в альянс с прозападными противниками Вучича, есть снимки 2016 года со встречи в Белграде лидера Бошко Обрадовича с Железняком.