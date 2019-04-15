Даже западные СМИ признали провал майдана в Сербии

15.04.2019, Москва, Иван Белых

Немецкое издание Spiegel подтвердило провал попытки организации майдана в Сербии, указав, что состоявшаяся на минувших выходных в Белграде акция оппозиции собрала около 10 тысяч человек, что соотносится с данными МВД о примерно 7 тысячах протестующих, однако в разы меньше указанной самими майданщиками цифры в 100 тысяч манифестантов.

«Около 10 тысяч сербов снова протестуют против Александра Вучича», – сообщил Spiegel в день проведения «решающей» акции в Белграде.

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Споры вокруг численности, похоже, разгорелись вследствие того, что активист оппозиционного «Союза за Сербию», актер Сергей Трифунович, будучи явно навеселе, с трибуны заявил, что поддержать протест пришло более 100 000 человек.

Эти слова повеселили даже собравшихся на площади перед парламентом, поскольку завышение числа митингующих было очевидно. Более того, после резких слов Трифуновича в отношении меньшинств некоторые стали покидать собрание, негодуя. В итоге количество поддерживающих оппозицию еще больше сократилось.

Между тем, российский портал Sputnik, освещавший акцию, также привел заявление оппозиции о 100 тысячах протестующих.

Это вызвало критику со стороны сербского президента Вучича, который призвал не давать в эфир неверные данные, назвав завышенное число майданщиков «безрассудной и грубой ложью».

«Этот инцидент не следует рассматривать как следствие позиции «Спутника». Скорее, журналистской сменой, дежурившей на выходных в Белграде, была допущена ошибка – пока московское начальство отдыхает. К тому же, возможно, кто-то из работающих в корпункте сербских репортёров симпатизирует оппозиции», – не исключил в беседе с «ПолитНавигатором» источник, знакомый с ситуацией в редакции.

Следует напомнить, что действующие в координации с Западом белградские майданщики одновременно ищут лоббистов своих интересов и в Москве.

Источники в Госдуме утверждают, что Сергей Железняк, представитель правящей партии, член комитета по международным делам, в 2018 году был отстранен от поста ответственного в «Единой России» за международную политику как раз из-за участия во внутрибалканских разборках.

Причиной, якобы, стала поддержка противников властей Сербии. Лоббирование этой линии приписывают помощнику депутата Виктору Колбановскому, считающемуся сторонником сербской оппозиции.

На сайте партии «Двери», сегодня входящей в альянс с прозападными противниками Вучича, есть снимки 2016 года со встречи в Белграде лидера Бошко Обрадовича с Железняком.

Напомним, что, по мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение президента Александра Вучича, использует на своих акциях флаг Евросоюза.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.