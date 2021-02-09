Сербскому фильму об узниках хорватских концлагерей отказали в «Оскаре»

10.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский кинофильм «Дара из Ясеноваца» не вошел в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за премию «Оскар» в категории лучший не англоязычный фильм.

Об этом сообщила «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решением Американской академии кинематографических искусств и наук фильм сербского кинорежиссера режиссера Предрага Гаги Антониевича «Дара из Ясеноваца» не вошел в шорт-лист фильмов, номинированных на «Оскар» в категории лучший не англоязычный фильм.

Причем, американские киноакадемики банально проигнорировали тот факт, что за минувшие выходные лента стала лидером по сборам в кинотеатрах США среди премьерных кинолент прошлой недели. Велика вероятность, что на решение организаторов «Оскара» повлияла политика, в частности ранее обозреватель ньюйоркского журнала Variety Джей Вайсберг назвал фильм, основанный на реальных исторических фактах, «плохо замаскированной националистической пропагандой».

Фильм «Дара из Ясеноваца» был снят при поддержке государства режиссером Предрагом Антониевичем по сценарию Наташи Дракулич. В его основу легли реальные исторические факты, в частности история геноцида сербов, происходившего в районе горной гряды Козара на западе Боснии и Герцеговины.

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Сценарий писался на основе воспоминаний немногих выживших в концлагере Яеновац. Картина рассказывает историю десятилетней сербки – Дары, попавшей в Ясеновац с матерью и двумя братьями. Вскоре мать и старшего брата девочки убивают, и рано повзрослевший ребенок все свои усилия и жизнь тратит на то, чтобы спасти младшего братика.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана на территории марионеточной, союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской в мае 1941 года и просуществовала до 23 апреля 1945 года, когда эта территория была очищена от нацистов югославскими партизанами.

По разным оценкам, за все это время там было уничтожено порядка 700 тысяч человек: приблизительно 500 тысяч сербов, 40 тысяч − цыган, 33 тысячи евреев, 127 хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, 20 тысяч детей младше 12 лет (существовали специальные бараки, куда малышей бросали отдельно от родителей и они умирали от голода и дизентерии).

При этом в лагере практиковались изуверские способы экзекуций и массовых расправ над содержащимися в них людьми, персонал сознательно не использовал газ и огнестрельное оружие, практикуя холодное оружие, кувалды и прочие изуверские способы умерщвления.

Местные палачи устраивали соревнования между собой кто больше убьет узников, наиболее «результативным» в августе 1942 года оказался Петар Брзица, собственноручно вырезавший 1360 человек.