Сербы балансируют между Россией и Западом

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Большинство сербов выступает за политический и военный нейтралитет своей страны и скептически относится к евроинтеграции.

Об этом заявил политолог Драгомир Анджелкович в комментарии для Tanjug.

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Он обратил внимание на результаты недавно проведенного опроса общественного мнения агентством Demostat. Эксперт отметил, что большинство граждан раньше были за европейскую интеграцию, но сегодня они против нее, а что касается военного нейтралитета, то никаких изменений нет, процент поддержки его только увеличился.

По словам политолога, сербы видят, что западные страны, которые требуют от государства отказаться от военного нейтралитета, пытаются попрать национальные интересы Сербии, в том числе и вопросе Косово, и в ситуации с Республикой Сербской. Также Запад пытается добиться от Белграда отказа от сотрудничества с Россией – ключевого партнера по защите интересов, что было бы иррационально.

С другой стороны, объясняет аналитик, Сербия, по сути, является частью Европы, и поэтому стремление Белграда к сближению с Россией является больше эмоциональным, чем рациональным, что может привести к росту рисков для балканского государства.

«Без сомнения, огромное число сербов поддерживает курс военно-политической нейтральности Белграда. При том они понимают, что Запад очень резко требует поддержки антироссийских санкций на пути евроинтеграции, а также Украины – в ущерб собственным интересам нашего государства, в первую очередь, в ситуации с Косово», – отметил политолог.

По его словам, среднестатистический житель страны считает такую позицию постыдной, и любое настаивание на этом будет встречаться в штыки. При этом граждане государства задумываются об экономической перспективе.

Кроме того, Сербия в энергетическом плане зависит от России, во всех других моментах страна больше зависит от ЕС – это касается различных поставок, также молодое поколение сербов часто едет учиться в страны Евросоюза. Таким образом, страна ориентирована сразу на две стороны – Восток и Запад. Поэтому сербские власти стремятся поддерживать дружеские отношения со всеми крупными державами – Россией, Китаем, ЕС и США.

«Сербы хотят балансировать, но не отказываться от себя и своих интересов», – резюмировал Анджелкович.