Сербы готовятся к тотальному возвращению кириллицы

27.08.2021 14:19 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Стали известны подробности законопроекта по сохранению кириллицы и сербского языка, который готовы утвердить Скупщины Республики Сербия и Республики Сербской в БиГ.

Об этом сообщают «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Согласно законопроекту, который парламент Сербии и Республики Сербской планируют принять 15 сентября, все государственные и местные органы в Сербии и Республике Сербской, государственные предприятия, школы и колледжи, а также экономические общества с большинством государственного капитала и ассоциации, действующие на национальном и международном уровнях, будут обязаны использовать в своей работе только сербский язык и кириллицу. Государственные телеканалы РТС и Радио-Телевидение Воеводины(РТВ) также будут обязаны сделать это.

Логотипы, написанный кириллицей, должен будут сопровождать культурные и прочие публичные мероприятия, которые финансируются или софинансируются из государственных средств. Помимо расширения круга органов и учреждений, которые будут обязаны использовать кириллицу, законопроект также предусматривает пакет стимулирующих мер для частного сектора – в первую очередь налоговые и другие административные льготы для тех, кто решит использовать кириллицу.

Министерство культуры будет отвечать за надзор за применением закона о защите сербского языка и кириллицы. Предусмотрены штрафы за нарушение этого закона в размере от 15 тысяч (127 евро) до полумиллиона сербских динаров (4 тысячи 255 евро).

Законопроект также предусматривает создание Совета по сербскому языку, задача которого будет заключаться в мониторинге и анализе ситуации в области использования сербского языка в общественной жизни и реализации мер по защите и сохранению кириллицы.

Латинский алфавит наряду с традиционным кириллическим появился в сербском языке после образования королевства Сербов, хорватов и словенцев в рамках идеологии югославизации Балкан. При этом, что характерно, хорваты и словенцы, использовавшие латиницу, в ответ не стали вводить у себя параллельное кириллическое письмо. Впоследствии кириллица стала объектом атаки со стороны антисербских сел – ее запрещали австро-венгерские оккупанты Боснии, ее запрещало и усташеское руководство Независимой Державы Хорватской (НДХ).

После начала войны в Боснии и Герцеговине Республика Сербская принципиально начала использовать исключительно кириллический алфавит. В то же время, как в самой Сербии, согласно исследованию 2014 года, 47% населения в повседневной жизни предпочитает латиницу, что заставило руководство страны прибегнуть к мерам по защите родного языка (по сути, сербский язык практически ничем не отличается от хорватского, бошнякского и черногорского, за исключением некоторых норм произношения, регионализмов и алфавита). Исключительно кириллицу также принципиально использует Сербская православная церковь.