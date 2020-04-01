Сербы Косово стали заложниками «разборок» верхушки албанских сепаратистов

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

«Конституционный суд» Косово отменил «неконституционные» меры «правительства» по профилактике распространения коронавируса, ограничивающие свободу передвижения жителей этой территории.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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КС удовлетворил запрос «президента» Косово Хашима Тачи и рассмотрел меры, принятые отставленным, но продолжающим работать до избрания нового кабинета, «правительством» края по профилактике распространения коронавируса на предмет «неконституционности». В итоге, признал их «неконституционными», потребовав отменить до 13 апреля.

Ранее кабинет Альбина Курти принял решение о запрещении передвижения граждан, как пешком, так и на личном автотранспорте с 17:00 до 6:00, за исключением медицинских потребностей, поставок и продажи основных продуктов, услуг, а также ради мероприятий, связанных с борьбой с эпидемией.

Таким образом Тачи и его американские покровители получили нового союзника в борьбе с несговорчивым сторонником Великой Албании, лидером движения «Самоопределение» Альбином Курти. Одновременно с этим, созданная как политическая сила бывших боевиков «Армии освобождения Косово» и поддерживающая экс-полевого командира Тачи Демократическая партия Косово выдала в свет «компромат» на отставленного косовского «премьера»:

«Отставленные премьер-министр Альбин Курти, министр здравоохранения Арбен Вития, министр иностранных дел Глаук Коньюфка и исполняющий обязанности министра внутренних дел Джелал Свечла тайно дали разрешение Сербии направить почти 100 врачей и медсестер в Косово для лечения пандемии коронавируса у косовских сербов, – заявил спикер Демпартии Бетим Джоши. – Согласно официальной информации Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения Косово, правительство Курти дало разрешение правительству Вучича на отправку 17 врачей в Косово 20 марта, затем, 27 марта – 56 другим сербским врачам».

По мнению Джоши, подобное тайное соглашение стало «актом безответственного премьер-министра, который отказался от осуществления государственной власти над большой частью территории и населения Косово, оставив эту власть в руках враждебного государства».

«В нынешних условиях пандемии правительство Косово должно тесно сотрудничать с Республикой Албания, – сказал представитель Демпартии. – Это решение снимает маску со свергнутого правительства, которое хвасталось тем, что система здравоохранения Косово приняло эффективные меры для успешного решения проблемы пандемии, а фактически угрожало общественной и национальной безопасности, восстанавливая и укрепляя параллельные структуры Белграда».

Таким образом, косовские сербы оказались заложниками разборок между различными властными группами албанских сепаратистов.

Если соглашение между Курти и Белградом действительно существовало, то оно было заключено только потому, что население сербских анклавов Косово отказывается признавать систему здравоохранения албанских сепаратистов, в частности о трех случаях заболевания коронавирусом среди членов сербской общины было сообщено представителями сербских муниципалитетов Косово не в Приштину, а в Белград, – сепаратистские структуры до поры, до времени ничего не знали о них.