Сербы почтили память убитых хорватами инвалидов и стариков

03.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербское народное вече Хорватии провело памятные мероприятия, посвященные жертвам массовых расправ в городе Двор-на-Уне (ныне Двор) в августе 1995 года в ходе хорватской карательной операции «Буря» (Олуя).

При этом вице-премьер Хорватии, представитель Независимой демократической сербской партии (СДСС) Борис Милошевич согласился принять участие в организованном руководством Хорватии праздновании годовщины уничтожения Республики Сербская Краина, чтобы отдать дань памяти страданиям сербов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Траурные мероприятия Сербского народного вече начались с панихиды на православном кладбище городка, где были захоронены 64 убитых с 4 по 13 августа 1995 года, при том, что большинство из них находились в колонне беженцев, намеревавшихся покинуть Двор-на-Уне, но не успевших сделать это до прихода хорватских войск. По сути, с этими людьми расправились уже после завершения операции «Олуя». Мэр городка Никола Арбутин отметил, что 41 тело было впоследствии эксгумировано и передано родне убитых, а 23 остались лежать на этом кладбище.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Двор-на-Уне после вторжения хорватских войск.

Также Арбутин рассказал о жестоком убийстве инвалидов и умственно отсталых из местной Психбольницы и Дома престарелых у входа в начальную школу всего в нескольких метрах от местного штаба вооруженных миротворческих подразделений ООН – UNPROFOR.

«Прошло 25 лет, и до сих пор нет ответа, кто это сделал, – сказал градоначальник. – Сколько мы должны ждать ответа, кто убил людей с ограниченными возможностями и людей, которые просто стояли на порогах своих домов?».

Основатель Независимой демократической сербской партии, депутат хорватского Сабора и профессор философии Загребского университета Милорад Пуповац отметил, что среди убитых инвалидов была и хорватка – женщина невысокого роста, внешне похожая на свою подругу – сербку, так что их принимали за сестер. В результате хорватские боевики расправились с обеими и похоронили женщин рядом.

«Обе похоронены в Петринье, и захоронение было сделано так, чтобы два креста были рядом друг с другом, – отметил Пуповац. – Пусть это будет символом того, как мы будем помнить о военных страданиях 90-х годов в Хорватии и в других местах. Пусть это будет символом, который покажет, насколько те, кто погибли, были немощны. Я не знаю, могут ли те, с кем я работаю почти 30 лет (в хорватском парламенте – ред.) нести моральный вес таких действий. Я не знаю, но я считаю, что каждый человек, каждый военный, политик и священник должны испытывать сильные моральные чувства, сталкиваясь с подобными историческими фактами».

Участники траурных мероприятий возложили розы к фасаду начальной школы, где хорватскими боевиками были убиты старики, умственно отсталые и инвалиды.

При этом стало известно, что вице-премьер Хорватии этнический серб Борис Милошевич принял приглашение хорватского руководства и примет участие в торжествах в честь годовщины операции «Олуя», чтобы отдать должное страданиям соплеменников и поднять вопрос о том, что за те преступления мало кто понес наказание на государственном уровне.

«Участие сербских представителей в государственном праздновании годовщины «Бури» – акции массовой этнической чистки сербов Краины, является неприемлемым, поскольку оно будет выполнять функцию «фигового листа», прикрывающего криминальную сторону этой операции», – отреагировали на намерение Милошевича в Координационном центре ассоциаций сербских семей погибших и пропавших без вестей на территории бывшей Югославии.

Осудили намерение Милошевича и в самой Сербии, в частности глава МИД страны Ивица Дачич и министр обороны Александр Вулин.

Напротив, премьер-министр Хорватии и лидер национал-консервативной партии Хорватское демократическое содружество (ХДС), чью политику можно сформулировать как «легкая версия усташизма для внутреннего потребления и демократические ценности для западных партнеров» Андрей Пленкович приветствовал решение Милошевича.

«Прошло 25 лет с момента окончания войны, 22 года с момента мирной реинтеграции хорватского Дунайского региона (Восточной Славонии, захватить которую хорваты не рискнули из-за близости к Югославии и которая была «возвращена» Хорватии под давлением ООН – ред), Хорватия является членом ЕС, НАТО … Мы считаем, что это решение чрезвычайно хорошее и позитивное, я верю, что со временем вся политическая сцена в Белграде поймет, почему это решение важно и почему оно хорошее, полезное и единственно возможное», – отметил хорватский премьер.

Хорватские «освободители» позируют возле одного из разграбленных сербских домов в окрестностях Двора-на-Уне.

Двор-на-Уне до 1991 года был одним из самых сербских городков Республики Хорватии (сербы составляли там 86,5% населения). С приходом к власти в Загребе непримиримых сепаратистов вошел в состав непризнанной Республики Сербская Краина, в августе 1995 года был зачищен в ходе блиц-крига хорватских войск. Население городка упало с 14 тысяч 555 человек в 1991 году до 5 тысяч 570 в 2011 году. Ну и по сей день сербы составляют большинство (более 70%) населения городка Двор (хорватское название населенного пункта).