Сербы подняли на смех своего главного оппозиционера

17.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Оппозиционный «Союз за Сербию» отказывается от участия в парламентских выборах, которые намечены на весну, но при этом собирается прийти к власти через 6 месяцев.

Об этом на пресс-конференции заявил один главных спонсоров сербских майданщиков олигарх Драган Джилас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он представил план «Сербия-2020», который обещает реализовать за шесть месяцев в случае свержения нынешнего президента страны Александра Вучича. Джилас пообещал опираться на свой опыт в бизнесе (полиция нашла ранее в нём признаки коррупции) и на должности мэра Белграда.

Оппозиционный политик обещает увеличить зарплаты бюджетников на 35%, поднять пенсии, повысить уровень финансирования из бюджета образования и культуры, снизить налоги и повысить конкурентоспособность сербской продукции.

Все это благоденствие будет достигнуто за счет увеличения акцизного сбора на сигареты и увеличения налогообложения букмекеров. Джилас обещает, что в бюджете даже останется еще 700 миллионов евро сверху, которые граждане распределят самостоятельно.

Депутат Белградского городского собрания от правящей Прогрессивной партии Александр Миркович считает, что Джилас мог сделать все, что он сейчас обещает, за те 12 лет, которые он был у власти.

«Сегодня он рассказывал сказки, врал и давал пустые обещания. У меня один вопрос после этого спектакля, почему он не применил все это на практике в качестве директора Народной канцелярии, министра и мэра», – сказал Миркович, которого цитирует издание Tanjug.

Он напомнил, что во времена Джиласа детские сады не были бесплатными, а наоборот, стоили вдвое дороже. Политик устраивал реалити-шоу из строительства школ за 100 дней, но потом их пришлось реконструировать несколько раз. Джилас остался должен 400 миллионов динаров в виде пособий беременным женщинам и молодым мамам.

Заявления главного оппозиционера не пришлись по душе многим сербам. Под публикацией об обещаниях майданщика на сайте газеты «Политике» появились гневные комментарии.

«Джилас заявил, что граждане могут доверять ему, потому что он не только занимается политикой, но и добился результатов со своей фирмой. Если мы посмотрим на количество арестованных сотрудников в его компаниях, станет понятно: он продаст половину Сербии через 6 месяцев», – говорится в одном из них.

«Любой может обмануть меня один раз, но дважды – нет. У тебя было достаточно времени. Мост на Аде стоит дорого, ты в итоге стал богаче, а мы фигу получили»,- написал другой пользователь.