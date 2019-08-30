Главарь сербских майданщиков попался на миллионных махинациях

30.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Над одним из главных спонсоров сербской прозападной оппозиции – экс-мэром Белграда олигархом Драганом Джиласом сгущаются тучи. Управление по борьбе с организованной преступностью арестовали руководителя компании «Direct Media» Йована Стояновича, а также двух сотрудников отдела маркетинга государственного медиахолдинга RTS. Их подозревают в махинациях с продажей рекламного времени в эфире в то время, когда Джилас был при власти и имел отношение к холдингу.

Агентство Танюг, ссылаясь на свои источники, сообщает, что по данному делу разыскивается и бывший директор «Direct Media», которая находится за пределами страны. Ее также подозревают в коррупции.

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«Direct Media» был фирмой Джиласа до тех пор, пока он не продал ее в 2013 году. Компания плотно работала с государственным медиахолдингом, причем, в убыток последнему.

Как сообщал «ПолитНавигатор», чуть более месяца назад министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Джилас и бывшее руководство RTS подозревается в коррупционных махинациях с продажей эфирного времени для рекламы на государственном ТВ.

«Есть обоснованное подозрение, что Джилас и его сотрудники, одни из самых высокопоставленных в его компании, вместе с тогдашней частью руководства RTS, были причастны к серьезной коррупции, связанной с покупкой и продажей секунд различных телевизионных передач на условиях, не предусмотренных законом», – сказал тогда министр.

Джилас все обвинения в свой адрес опровергал.

В качестве доказательства он приводил письмо генерального директора RTS Драгана Буйошевича – ответ на запрос Департамента по борьбе с экономическими преступлениями. В нем говорилось, будто RTS не понес никаких убытков в результате контракта с компанией Джиласа «Direct Media».

Оправдываться Джилас продолжил и на недавней пресс-конференции, где комментировал сведения власти о том, что за время нахождения у власти состояние ныне оппозиционного олигарха достигло 500 миллионов евро.

Джилас потребовал, чтобы критикующий его президент Александр Вучич предоставил доказательства, на основании которых магната власти называют вором.

В ответ лидер страны сообщил, что четыре из наиболее крупных компании, контролируемых Джиласом, – Multicom Group, Direct Media, Emotional Product и Oveishn B.B.D.O – в период, когда олигарх был во власти (С 2004 года он возглавлял Народную канцелярию при правительстве, с 2008 по 2013 год он был мэром Белграда), принесли доход в 619 688 269 евро.

По словам Вучича, операционный доход этих компаний с 2000 по 2003 год, составил в общей сложности два миллиона евро, а чистая прибыль достигла 620 000 евро: «С приходом к власти Джиласа эти доходы резко возросли», – подчеркнул президент.

Вучич также предоставил график, демонстрирующий резкую разницу в доходах фирм олигарха во время его пребывания у власти и после отставки.

«С 2004 по 2007 год, когда Джилас был при правительстве, доход его составлял 14 310 191 000 динаров или 179 012 542 евро, а чистая прибыль составила 27 759 000 евро всего за три года, когда он обманывал людей, устанавливая общественные туалеты, повышая свою популярность и наполняя свои карманы», – сказал Вучич.

«С потерей власти выручка фирм Джиласа стремительно падает, и с 2012 по 2014 год – также», – обратил он внимание на «странность».

Как сообщало ранее сербское издание Informer, Джилас серьезно опасается последствий коррупционного расследования. Олигарх рассматривает возможность бегства Великобританию и получения там «политического убежища». У оппозиционера в Лондоне живут бывшая жена Милица Делевич и две дочери.