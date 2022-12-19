Сербы попытались прорваться в Косово через закрытый КПП

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Группа сербских националистов попыталась прорваться на территорию Косово и Метохии через закрытый КПП «Ярине».

Их остановила сербская полиция, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье, 18 декабря, несколько десятков сторонников сербских националистических организаций из Сербии, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Черногории провели акцию протеста с сербской стороны закрытого КПП «Ярине», отделяющего центральную Сербию от автономного края Косово и Метохия (КиМ). Акция прошла под лозунгом «Сбор на Ярине, не бывать границе».

Манифестанты призывали сербскую полицию «войти в Косово», после чего прорвали полицейское оцепление, установленное за 300 метров до КПП «Ярине» на сербской стороне административной границы с КиМ. Митингующие отправились к переходу, однако в 50 метрах от него их остановили сербские правоохранители. Произошли столкновения, среди митингующих были задержанные.

Участники акции под патриотические песни и крики «Косово – это сердце Сербии» сожгли плакат с надписью «Брюссельское соглашение» (соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанное в 2013 году при посредничестве ЕС – прим). Раздавались также проклятия и угрозы в адрес албанцев и военнослужащих KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим).

Во второй половине дня собравшиеся возле КПП «Ярине» манифестанты разошлись. Фактически, их театрализованный «прорыв» играет на руку албанским сепаратистам из «Республики Косово» и поддерживающему их Западу, которые получили дополнительный аргумент для отказа в возвращении сербских силовиков в КиМ.

В свою очередь, военные KFOR накануне акции заблокировали пункт пересечения границы Ярине на территории Косово, установив, в частности, колючую проволоку. В KFOR сообщили, что это сделано «из-за возможного присутствия среди протестующих членов преступных группировок».

«Всегда важно, чтобы все лица, участвующие в протестах, избегали насилия и мирно выражали свое мнение, избегая каких-либо непропорциональных действий, агрессивного отношения и поведения, которые могут быть неправильно поняты и восприняты как провокация или ненужное насилие», – сказано в заявлении KFOR.

Стоит отметить, что 19 декабря, девятый день протестов в Косово и Метохии, прошёл относительно спокойно. Баррикады на севере края остаются, более того, сербы их укрепили, а на выезде из поселка Мали Звечан была установлена еще одна. Единственный муниципалитет на севере КиМ, где до сих пор нет баррикад, – это Косовская Митровица, что связано с усиленным присутствием там полиции самопровозглашённой «Республики Косово».

При этом в KFOR сообщили, что в ближайшие дни проведут «регулярные военные учения» вблизи своей базы в муниципалитете Призрен. Как указано в сообщении миссии, целью является «обеспечение свободы передвижения в кризисной ситуации с привлечением инженерной тяжелой техники и вертолетов». То есть, по сути, речь идет об отработке разгона баррикад.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 16 декабря Сербия передала силам KFOR запрос о возвращении сербских силовиков в Косово и Метохию.