Сербы предупреждают прямым текстом: Россия повторяет ошибки, как и на Украине!

27.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Ошибки, допущенные Россией на Украине, повторяются теперь и на Балканах – пока еще лояльное Москве население усиленно обрабатывается западными или арабскими структурами.

Об этом в Москве на презентации сборника «Записки Балканиста» заявил глава представительства правительства Республики Сербской (входит на правах широкой автономии в состав Боснии и Герцеговины) Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перович обратил внимание, что Запад и арабский мир активно работают на территории Балканского полуострова.

В годовщину начала натовских бомбардировок Югославии Душко Перович, находившийся в то время в Москве, вспомнил, как покупал протестовавшим возле посольства США в Москве русским людям кетчуп, чтобы они могли кидать его в здание американского диппредставительства. Также жителям России полпред РС известен, как знаменитый в прошлом югославский футболист и супруг популярной российской телеведущей Екатерины Андреевой.

«Одному нашему другу – высокопоставленному российскому чиновнику, я задал один вопрос: «А мы вам нужны?», – рассказал Перович. – Тот ответил: «Конечно!». Так давайте тогда конкретно что-то делать! Финансировать (инвестировать – ред.) нужно. В 2006 году я привез «Зарубежнефть», она купила наш нефтеперерабатывающий завод. И как это сейчас выглядит? Один миллиард двести миллионов долга. А это самый западный форпост России….

Бывший председатель «Внешэкономбанка», возвращаясь в Москву (сказал своим сотрудникам – ред.): «Ребята вы поняли? Тут все дешево, и еще нас и любят. У нас есть комплекс Запада, мы бегаем за всем западным, а нас отпинывают, и стратегически России ничего не дают». Он рассказал, как они хотели получить дистрибуцию газа в Испании, но там тут же приняли закон, что России можно только на границе оставлять газ. Как говорил Черномордин: «Где самая большая цена газа? У хозяйки на плите». А там не пускают Россию до хозяйки. А в Сербии пускают. И в Республику Сербскую пускаем. И хотим, чтобы России у нас больше было.

Но мы не так интересны, как какая-то Франция, Испания, Италия. У них там красиво, да. Но у нас тоже красиво. Надо думать про геополитику, читать, думать, чтобы был какой-то план».

По мнению Перовича, русско-сербские симпатии не упорядочены, стихийны. В отличие от работы Запада, где сильна аналитика и просчитывают каждый шаг вперед на 50 лет.

Он напомнил о том, что Третья мировая война, по мнению ряда экспертов, уже идет, но в виде локальных конфликтов, в ходе которых Запад откусывает от России кусок за куском, а Югославия и вовсе была развалена, а те ее части, что вошли уже в ЕС и НАТО, как Словения или Хорватия, по уровню развития не идут ни в какое сравнение с тем периодом, когда они были республиками в составе единой страны.

«Я спросил одного большого человека (в руководстве России – ред.): «Кто нами занимается?». Он ответил: «Никто». В советские времена был центральный комитет, были отделения, которые занимались спортом, культурой… В 2006 году одному российскому чиновнику я предложил: «Купите у нас один телеканал, одну радиостанцию, один интернет-портал». Он ответил: «Гениально!». И ничего.

Мой президент Милорад Додик встречался с Путиным, я ему написал бумагу, что 50% СМИ Сербии принадлежит KKR фонду. А знаете, кто руководит им? Дэвид Петреус, бывший руководитель ЦРУ. Владимир Владимирович ответил: «Я услышал вас». Но никто после этого ничего не купил.

Я сказал Алексею Миллеру, председателю «Газпрома» десять лет назад: «Вы строите «Северный поток?». Он ответил: «Да». «Тепло в каждый дом?». «Да-да». А почему вас информационно размазывают западные журналисты, наша прозападная оппозиция, рассказывая о том, что вы грабите Сербию? Почему не купите телеканал, чтобы показать другое? Он говорит: «Хорошая идея». Для «Газпром Медиа» это стоит копейки. Это не российские масштабы, где канал стоит миллиард долларов. У нас стоит десять миллионов. По российским меркам меньше, чем зарабатывают игроки одного футбольного клуба. Почему мы в Сербии должны смотреть «Аль Джазира», а не российскую культуру, которую мы хотим это смотреть?…

Я с Путиным встречался четырнадцать раз, там все замечательно, но дальше… Путин не выполняет, а выполняют другие структуры…. Чтобы потом не говорили, в духе «ах, потеряли Украину!» Почему на Украине не было ни одного российского телеканала? Могли бы давно купить. Почему у нас ( на Балканах) нет ни одного российского телеканала?», – сетует Перович.