Сербы всем миром намерены построить храм взамен снесенного по воле бошнякской старухи

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Известные сербские деятели из Республики Сербской, Сербии и Черногории призвали соплеменников сложиться ради того, чтобы восстановить снесенную в селе Коневич-Поле православную церковь.

Новый храм могут возвести в соседнем городе Братунац, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас вдохновляет тот факт, что наш верующий народ, а также некоторые православные фонды уже объединяются вокруг идеи восстановления церкви, – написал на своей странице в фейсбук мэр столицы Республики Сербской – Баня Луки, Драшко Сатнивукович. – Мы должны оказывать посильную поддержку, что является долгом крупнейшего города Республики Сербской. Святыни нельзя разрушать. Святыни сохраняют, восстанавливают и строят».

В свою очередь, фонд «Лазарица» начал сбор средств для возведения новой церкви.

«Наш фонд обязуется построить новую и более крупную церковь на том же месте и с завтрашнего дня начинает сбор средств на этот подвиг», – говорится в сообщении «Лазарицы» на странице организации в твиттере.

При этом, несмотря на подобное заявление, появилась информация, что новый храм может быт возведен все-таки не в Коневич-Поле, а в соседнем городке Братунац, поскольку в самом селе нет места для строительства церкви.

«Я воздержусь от каких-либо других комментариев, скажу лишь, что сносить культовые сооружения позорно, кто бы это ни делал, – прокомментировал произошедший инцидент лидер входящей во фракцию парламентского большинства коалицию «За будущее Черногории» сербской партии «Правильная Черногория» Марко Милачич. – И мы в Черногории обязаны говорить об этом, потому что, когда мы защищали святыни, то получали помощь и солидарность со всех сторон, в том числе и из Братунаца, и Коневич-Поля… Я сделаю пожертвование на строительство новой церкви…, и сделаю это публично только для того, чтобы послать официальное сообщение черногорскому парламенту. Я призываю своих коллег в парламенте Черногории и коллег в парламентах Республики Сербии, Республики Сербской, продемонстрировать единство нашего народа , где бы он ни жил, потому что произошедшее ранило наши души и сердца».

Со своей стороны епископ Бихачский и Петровацкий Сергий дал резкую и справедливую оценку произошедшему в Коневич-Поле инциденту.

«Снос храма Усекновения главы Святого Иоанна Крестителя в Коневич-Поле произошел согласно правовым нормам в соответствии с судебными решениями, а также с благословением церковных и государственных властей. Они сказали “да”, чтобы погубить справедливость, чтобы жуткая сцена разрушения храма в этой несчастной стране еще больше подпитала братоненавистничество сербов и бошняков… Если здесь восторжествовало право на справедливость, то уместен вопрос: будем ли мы сносить мечети, также незаконно построенные на фундаментах православных церквей против воли прежних владельцев? Будем ли мы сносить дома, возведенные на руинах снесенных монастырей и приходских храмов? На церковной земле, на которой строили турки, австро-венгры, а также во времена СФРЮ?.

Владыка считает, что снос храма в Коневич-Поле «является самым ярким символом несчастья в этой стране».

«В то время как один ликует и празднует, оправдывая это победой права, другой с болью и печалью наблюдает за сценой сноса православного молитвенного дома, единственной целью и смыслом которого являлось воздание молитв Господу, Отца всех несчастных – и сербов, и бошняков», – сказал епископ.

Напомним, что храм Усекновения главы Святого Иоанна Крестителя в селе Коневич-Поле Республики Сербской БиГ был снесен по решению Европейского суда по правам человека по иску пенсионерки- бошнячки Фаты Орлович.

Фата Орлович и ее семеро детей покинули территорию Республики Сербской в начале 90-х после того, как ее муж Шачир ушел воевать за бошнякских сепаратистов. Впоследствии он попал в плен и был расстрелян. Когда по Дейтонским соглашениям произошел окончательный раздел БиГ, многие бошняки-мусульмане и хорваты перебрались на территорию Федерации, а сербы соответственно переехали в РС.

Неподалеку от пустующего дома Орловичей, на приусадебной территории был возведен православный храм. Вернувшаяся в 2000-м году в родное село, вдова боевика начала судебную тяжбу с СПЦ, и вела ее на протяжении двадцати лет, считая это делом своей жизни. От предложенных ей компромиссных вариантов она отказывалась.