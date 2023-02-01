«Серьезная проблема для ПВО»: российский эксперт о бомбах, которые США собираются передать Киеву

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Высокоточные бомбы «GLSDB», которые США могут в ближайшее время передать Украине, являются недорогим и очень опасным оружием, способным полностью изменить характер боевых действий в зоне проведения СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«GLSDB» – это достаточно уникальная боевая система. Это смесь обычной авиационной бомбы малого диаметра, которых на вооружении очень много, на неё приделывается умный блок с крыльями и спутниковой навигационной системой. Ко всему этому добавляется ракетный двигатель от обычной ракеты «Хаймарс». Получается такая уникальная ракетная система, которая стартует из установки «Хаймарс», разгоняется, потом бомба отделяется от двигателя и летит дальше самостоятельно как планирующая высокоточная бомба, может совершать манёвры в процессе полёта, двигаться по запланированному маршруту, и атаковать цель с неожиданной стороны. Радиус действия до 150-160 километров. Самый главный момент – этот боеприпас стоит очень недорого, сорок тысяч долларов. Для высокоточной ракеты это копейки. Такие ракеты могут производиться в достаточно больших количествах», – сказал Корнев.

Он подчеркнул, что ещё осенью 2022 года в США обсуждали возможность поставок этих боеприпасов на Украину. И вероятно их включат в очередной пакет помощи ВСУ.

«Это значительно меняет условия работы наших войск в зоне соприкосновения. Сейчас мы должны держать оперативные склады боеприпасов, точки сбора личного состава, и так далее на некотором отдалении от переднего края, примерно в часовой доступности. Соответственно, нам их придётся отнести ещё на один, а может быть и больше, часов доступности от линии соприкосновения, чтобы вывести из-под потенциального удара этими «GLSDB». При этом будут они применяться по территории РФ, или нет – пока вопрос. Но то, что они изменят планирование, применение военных частей, подготовку техники на линии соприкосновения – это факт», – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что для российских ПВО будет очень сложно справиться с такими боеприпасами, потому что они невелики, и планируют невысоко над землёй, что значительно затрудняет их обнаружение.

«В теории системы типа «Панцирь» в идеальных условиях должны поражать их точно так же, как могут поражать снаряды «Хаймарса». Но проблема в том, что это малогабаритный объект, обнаруживаться будет, видимо, поздно. Плюс из-за того, что она планирующая, двигаться может не по баллистической территории где-то в высоте, а достаточно на низких высотах, огибать где-то рельеф местности. Для ПВО это более сложная цель, чем обычные ракеты «Хаймарс», – резюмировал Корнев.