Сергацкова: «Украина бросила 100 своих граждан в Афганистане, но спасала двух переводчиков НАТО»

31.08.2021 09:49 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Скандалом оборачивается статья в канадском издании Globe and Mail, где красочно расписали, как украинский спецназ помог эвакуировать из Кабула двух афганцев, сотрудничавших с канадской армией.

Изначально киевские пропагандисты просто фонтанировали восторгом после появления этой статьи.

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«Канадцы называют это бесстрашной операцией украинских спецназовцев. На всех первых полосах. Славные морские пехотинцы США и спецназовцы Канады сказали – ну нах. Идти в Кабул, вытягивать переводчиков от талибов? Мы не коты, у нас нет 9 жизней. Украинским воинам из ГУР пофиг. Мрачно, рискованно, но если надо… освободим всех. Сопровождение до самолета. Канада аплодирует. Считаю, в переговорах Байдена и Зеленского это будет если не аргументом, то хорошим фоном», – написал в соцсети бежавший из Донбасса журналист Кирилл Сазонов, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко и антироссийской пропаганды.

При этом он приходит к пафосному выводу: «Украинская армия – самая мощная в Европе. Можно ее критиковать, но лучше это делать дистанционно. Для НАТО хоть завтра это было бы приобретение, и еще какое. Но политика».

Впрочем, украинская журналистка Екатерина Сергацкова в своем блоге обращает внимание, что у этой «фантастической истории», которой гордится МИД Украины, есть и другая сторона медали.

«А вообще-то происходит настоящий пи…ец. МИНИМУМ СОТНЯ граждан Украины по-прежнему находится в опасности в Афганистане. Я уже писала об украино-афганской семье, члены которой сотрудничали с НАТО, ООН и американскими организациями, они – серьезная цель для Талибана. Талибы не просто сажают таких, как они, людей в тюрьму – они их пытают и могут казнить. Это не просто слова – ТАЛИБЫ УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ. Эта семья могла улететь на том же самолете, что и переводчики канадской армии, они БЫЛИ В СПИСКЕ МИД, но в МИД Украины их продолжают игнорировать и не забирают оттуда, ссылаясь на то, что не могут этого сделать», – пишет Сергацкова.

По ее словам, в Афганистане находится ряд украинских семей, с которыми происходит аналогичное и которые пропустили уже три эвакуации, поскольку им не сообщили об этом.

«Почему украинские власти считают приоритетным эвакуировать граждан для других стран вместо своих же граждан? Этот вопрос до сих пор без ответа. В министерстве иностранных дел говорят противоречивые вещи, и если честно, то западным журналистам наши власти отвечают гораздо более охотно, чем украинским. Наверное, потому что они не задают неудобных вопросов, а попиариться на помощи Канаде и США гораздо приятнее», – считает журналистка.

«В какой момент наши граждане стали менее важными, если не сказать вообще неважными? Я чувствую сильную разочарованность. А вы? Коллеги, прошу, включитесь в освещение этой истории. Наши граждане в отчаянии и в шоке», – резюмирует Сергацкова.

Напомним, что Сергацкова раньше работала журналистом в России, но в 2012 году переехала на Украину. В 2015-м из рук президента Петра Порошенко получила украинский паспорт и отказалась от российского гражданства. Правда, позже она была вынуждена покинуть Украину, где журналистка подвергалась травле праворадикалов.