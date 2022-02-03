Сергей Рулёв выиграл суд у проукраинского либерала

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Новости Украины

Получивший известность благодаря освещению драматических событий в Киеве репортёр и блогер Сергей Рулёв выиграл в суде 50 тысяч рублей у бывшего прокурора, а ныне одного из лидеров либералов Ростова-на-Дону Евгения Берковича.

Как утверждает Рулев, ему удалось доказать в суде клевету Берковича. Либерал ранее направил несколько тысяч жалоб на репортёра в правоохранительные органы, добиваясь его депортации на Украину. Это произошло в ответ на критические репортажи Рулёва о деятельности антипутинской прозападной и проукраинской оппозиции.

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В жалобах утверждалось, что Рулев «обманным путем получил аккредитацию МИД РФ», «на протяжении 3 лет участвует в провокациях и травле Консула Украины в России», «состоит в тесной связи с экстремистской организацией «Союз добровольцев Донбасса», которая открыто призывает к военным действиям против суверенного государства – Украины, вербует наемников из числа деклассированных элементов, ряженых казаков для участия в вооруженных конфликтах», «оскорблял либералов и демократов на пикете» и т.п.

«Подобных доносов настрочил более 2 тысяч штук», – рассказал Рулёв.

Правда, одна из жалоб либерала всё же оказалась действенной – накануне стало известно, что против Рулёва возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Впрочем, свою нынешнюю победу в суде он считает знаковой.

«Дальнейшие контуры клеветника уже отчётливо просматриваются, как у реально сбежавшего из России в Израиль сатирика Виктора Шендеровича, который клеветал на граждан России», – считает Рулёв.