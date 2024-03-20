Сериалы «Слово пацана» и «ГДР» запущены неспроста – Россия вновь учится влиять на повестку

Любовь Смирнова.  
20.03.2024 21:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 396
 
Дзен, История, Культура, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Киносериалы вновь стали методом формирования политической повестки в России.

Такое мнение высказал на круглом столе в Москве политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киносериалы вновь стали методом формирования политической повестки в России. Такое мнение высказал на круглом...

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«Сериалы действительно являются инструментом формирования политической повестки. Есть пример самого длинного предвыборного ролика в истории человечества – это сериал «Слуга народа», и, соответственно, социологический феномен, когда люди на украинских выборах голосовали не за реального Владимира Зеленского, а фактически за Василия Голобородько», – напомнил эксперт.

По его словам, кино использовалось для формирования повестки и во времена СССР.

«Сейчас уже и сериалом это смешно называть, всего лишь пятисерийный фильм «Адъютант его превосходительства», где, на мой взгляд, произошла мощнейшая реабилитация «белого движения». И я думаю, что время выхода этого сериала в 1970 году – это как раз такая эпоха нормализации, после Сталина, после Хрущёва, ранний Брежнев.

И вот – такая попытка на самом деле сшить Россию. И я ещё помню, что в детстве белые там мне гораздо больше нравились, чем красные», – подчеркнул Минченко.

Последний прогремевший сериал – «Слово пацана», в котором, по словам эксперта, речь идет об отождествлении себя с неким племенем «своих», и биться за него вплоть до готовности принести себя в жертву, что тоже в каком-то смысле политическое послание.

«Свежий сериал «ГДР», который на слуху и самый актуальный, с таким мягким намёком на Владимира Путина. Прослеживается его биографический след в одном из персонажей – жена и две дочки в Ленинграде, знаменитая история с пистолетом и защитой от толпы конспиративного какого-то офиса Комитета государственной безопасности. История, которая рассказывает о периоде пребывания Путина в Дрездене, и в сериале всё тоже происходит в Дрездене», – подытожил Минченко.

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