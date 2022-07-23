Серия ракетных ударов по порту Одессы: Почему это произошло после договора по зерну?

Новости Украины

Не прошло и суток после подписания в Стамбуле соглашения о вывозе зерна из украинских портов, как в гавань Одессы прилетели российские «Калибры». После поражения объектов в порту возник пожар. По одной из версий, российской разведке удалось установить, что ночью Украина передислоцировала в одесский порт живую силу и военную технику, рассчитывая, что после стамбульских договоренностей морская гавань окажется безопасным местом.

Депутат Верховной рады Украины от Одесской области Алексей Гончаренко в своем блоге сообщил о десяти выпущенных по порту ракетах, часть из которых якобы была сбита.

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«Казалось бы, вчерашние зерновые соглашения в Стамбуле должны гарантировать мир в Одессе для спокойной работы портов. Однако, наоборот, только что город подвергся мощной ракетной атаке, как в самом начале войны над Молдаванкой снова гудели калибры, раздавались отдаленные взрывы, но достаточно громкие, чтобы массово взревела сигнализация авто. Как объяснить такой парадокс? Ведь срыв договоренностей отменит вывоз зерна и удобрений из РФ тоже, в чем Кремль очень заинтересован, как по возможностям торговли, так и по прецеденту снятия санкций. Ответом напрашивается проблема западных вооружений. Я уже писал недавно, что для спокойной работы «зернового коридора» район Одессы должен быть выведен из логистики поставок военной помощи, иначе его продолжат атаковать, и вывоз продовольствия станет невозможен. Видимо, эта проблема не снята, а, возможно, наоборот, под прикрытием договора по зерну поставки оружия увеличились. Тогда нас ждет увеличение налетов, пока проблема не разрешится», – пишет в своем блоге бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Еще один одессит, экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что нынешние ракетные удары по порту свидетельствуют о том, что Россия не верит Украине и ее договоренностям:

«За последние восемь лет ни одна договоренность, которая была достигнута с Украиной, не была соблюдена украинской стороной. Почему кто-то думает, что в этот раз будет по-другому? Я уверен, что Запад все это запускает с Украиной, чтобы в очередной раз в чем-то обмануть Россию, но мы уже «битые» в этом вопросе, поэтому словам не верим. Я убежден, что никакие договоренности Украина выполнять не будет, и эти «прилеты» связаны именно с тем, что говорят они одно, а делают совершенно другое. Абсолютно правильная здесь позиция украинской стороны, которая верит не словам, а действиям. А действия Украины идут абсолютно вразрез с теми договоренностями, которые были достигнуты. Вот, с чем связаны все эти «прилеты», и они будут продолжаться».

Договоренности по вывозу зерна не означают отказ от целей спецоперации, поэтому военные цели на Украине будут уничтожаться, независимо от их расположения, подчеркнул генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников:

«Украина должна понимать, что соглашение по зерну – это соглашение по зерну, а не какие-то другие решения. Поэтому наша армия как продолжала борьбу, так и продолжает. Она будет наносить удары по ВСУ там, где необходимо. В данном случае в Одессе. Никак договоренность по зерну не может влиять на военные действия и планы российской армии».

«Все военные объекты на территории Одессы, Николаева – это законные военные цели для российской атаки. Поэтому никакие меморандумы не снимают задачу решения специальной военной операции и уничтожения военной инфраструктуры Украины», – добавил главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.