«Съешь Украину по частям». У Зеленского в ответ Путину обещают ночной удар по Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин сегодня неспроста вновь вспоминал сорвавшиеся весной 2022 года переговоры о нейтральном статусе Украины взамен на ответ российских войск. Президент РФ озвучил новое предложение для мира, а не заморозки конфликта: ВСУ уходят из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, признавая их окончательную потерю вместе с Крымом, а Киев отказывается от НАТО.

Некоторые патриоты встревожились, что Путин не упомянул о судьбе Одессы и Харькова. Но аналитики тут же пояснили – даже такое предложение невыполнимо для властей Украины и Запада. А, значит, боевые действия будут продолжатся, а Киев потеряет контроль над новыми территориями. В Верховной раде дали понять: Зеленский наверняка отдаст приказ о ночном ударе по Крыму в ответ на слова российского президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Со всей их территории, их административных границ на момент их вхождения в РФ. Как только в Киеве об этом объявят и дадут обещание не вступать в НАТО, мы незамедлительно обеспечим безопасный отход украинских войск и начнем переговорный процесс», – сказал Путин, добавив, что российский статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах.

Он особо подчеркнул: если Запад откажется от предложений Кремля, далее условия будут другими.

В первые минуты некоторые российские патриоты встретили инициативу Путина без особого энтузиазма, обратив внимание, что он не упоминает о судьбе Харькова и Одессы.

«Одесса, Николаев и Харьков вне наших текущих амбиций», – считает волонтер Алексей Живов, оказывающий помощь бойцам СВО.

«Вот и определились новые границы Украины. Об Одессе придется забыть. Ни силенок, ни желания», – печалится блогер Август Амонов.

Однако аналитики обращают внимание: заявление Путина было сделано за день до начала так называемой «мирной» конференции в Швейцарии, на которой представители 70 западных стран собираются обсуждать «формулу Зеленского». Большинство экспертов сходится на том, что российский президент сломал замыслы русофобов.

«Самое прекрасное в предложенном Путиным плане, что он невыполним», – припечатал философ Александр Дугин.

«Последнее предложение Путина». Его, собственно, в Швейцарии и будут обсуждать. Отвергнут, конечно, но картина сломана с хрустом», – считает профессор Юридического института РУДН им. П.Лумумбы Дмитрий Евстафьев

«Россия тем самым показывает странам Глобального Юга, что она предлагала мир, который будет отвергнут теми, кто вещает про «мирные саммиты», – соглашается обозреватель Борис Рожин.

«Тем, кто считает, что это отказ от полной Победы, я замечу, что противник на такие щадящие условия почти наверняка не согласится… А в следующий раз будет сказано, что мы ведь предлагали, вы отказались, а теперь извольте принять ситуацию «на земле», признать русскими и Харьков и Одессу», – считает политолог Андрей Перла.

«Это очень долгоиграющий план – «съешь Украину по частям». Лет через тридцать последний гетман Незалежной, сидя где-нибудь в Ужгороде, согласится-таки на мирные переговоры, вот только договариваться будет уже не о чем», – язвительно отмечает публицист Кирилл Бенедиктов.

«Предложение одновременно очень практичное и очень циничное. С одной стороны, Путин показывает, что он не невменяемый фанатик, каким его преподносят, что мыслит конкретными целями и их достижением… Эта речь – скорее понимание неизбежности долгих боевых действий для усиления переговорной позиции, чем мольба о немедленном мире», – считает политтехнолог Мария Сергеева.

Бежавший на Запад экс-глашатай Банковой Алексей Арестович подтверждает, что план Путина будет отвергнут Киевом.

«Неплохо Путин так стартовые условия обозначил. Они неприемлемы. Значит, нужно воевать. Способы, которыми мы ведем войну, неэффективны и стачивают Украину быстрее, чем Россию».

И действительно – на Украине слова Путина уже встретили угрозами.

«По поводу заявлений Путина могу сказать только одно. Если я хоть немного знаю президента, у россиян сегодня будет очень непростая ночь», – написал в блоге депутат Верховной рады Максим Бужанский из партии Зеленского.

«Ты ж про Крым и Севастополь?» – уточнил у него украинский политолог Михаил Чаплыга, но Бужанский предпочел ответить молчанием.