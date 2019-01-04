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04.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Сестре Савченко стыдно за Надю

Находящаяся под арестом по обвинению в государственной измене Герой Украины, нардеп Надежда Савченко будет принимать участие в гонке за кресло президента Украины.

Об этом в эфире youtube-канала «PolitWera» заявила сестра арестованной Вера Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше мы очень надеемся, что мы сможем её зарегистрировать в кандидаты в президенты Украины. Потому, что я не знаю, отдают ли вообще украинцы себе отчёт, как важны будут эти выборы. Их будет три: сначала президентские, потом в Раду, а потом – на местные уровни. И это будет очень важно для Украины», – отметила она.

Также Вера Савченко отметила, что ей будет стыдно видеть свою сестру в компании других кандидатов в президенты.

«Вот это количество претендентов показывает несерьёзность, показывает отношение власти к нам. Они нам суют кого угодно из своих людей в кандидаты. Поэтому, в такой компании мне будет стыдно видеть такую «постать», такую личность, как Надежда», –добавила правозащитница.

Отметим, ранее Надежде Савченко не разрешили начать процедуру открытия счета партии «Надежды Савченко».

 

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