Сетевой экстремист из Алушты «взят» ФСБ – ему грозит до пяти лет

23.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

ФСБ в Крыму задержала 36-летнего жителя Алушты, гражданина Российской Федерации, признавшего к насилию и экстремистской деятельности в соцсетях.

По информации силовиков, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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«Установлено, что житель города Алушты, 1984 г.р. размещал на своих страницах в сети Интернет материалы, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальным признакам», – говорится в сообщении ФСБ.

Спецслужба показала литературу, обнаруженную после обыска.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял об угрозе диверсионно-террористической деятельности в Крыму и возможных провокациях со стороны иностранных государств.