«Сетка» Порошенко начала сыпаться и в Донецкой области: раскрыты пофамильные списки участников

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

За несколько дней до выборов журналисты раскрыли пофамильную структуру “сетки” фальсификаций в пользу пока еще действующего президента Петра Порошенко в Донецкой области, где у него почти нет поддержки.

Судя по таблице, которая оказалась в распоряжении киевского издания “Страна”, главные кураторы “сетки” Порошенко в Донецкой области – это нардеп Сергей Березенко, глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов (выходец из Донецкой области) и глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць.

“Судя по этим фамилиям (Березенко – один из основных кураторов “Сетки” по всей стране- Ред.), густонаселенная Донеччина находится в приоритете у команды президента”, – говорится в статье.

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Область разбита на восемь округов. В каждом работают около двух тысяч агитаторов, пишет СМИ. Исключение составляет 58-й округ в Мариуполе – там их почему-то пока только 500, утверждают журналисты.

“У руководителей округов по линии “сетки” обычно в районе 10-15 руководителей направлений и ближайших помощников. Это называется “Окружной агитационный штаб”. На базе некоторых штабов (но не всех) работают колл-центры. Кроме того, в составе штаба обычно есть тренера и неизменно “группы контроля” – видимо, непосредственные руководители агитаторов”, – отмечают в “Стране”.

Напомним, “сетка” – это технология, по которой покупаются голоса избирателей. Суть технологии – выдать деньги не всем желающим продать голос, а лишь тем, кто потенциально готов проголосовать за нужного кандидата или же склоняется к этому. Все искусство “сетки” в том и состоит, чтобы настроить этот “таргетинг” – уловить в свои сети именно этих людей. Для этого тысячи проплаченных “волонтеров” проводят псевдосоцопросы по украинским городам и селам, где с помощью наводящих вопросов отбирают нужную аудиторию.

Цель такого псевдоопроса – сбор персональных данных людей. Тех, кто дал “правильный ответ”, начинают потом обрабатывать сотрудники колл-центров, цель которых – привести людей на выборы. И если потенциальный избиратель колеблется – идти на участок или нет – ему предлагают материальное поощрение.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что пофамильные базы данных “сетки” Порошенко по фальсификации в Киеве и Одессе засветили в прямом эфире канала 1+1, после чего Петр Порошенко решил подать на канал в суд.