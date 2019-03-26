Порошенко собрался судиться с каналом Коломойского

26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского 1 + 1 из-за «черного пиара» против него, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова.

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«В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Петр Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации», — сказал Герасимов.

Однако, по его словам, за последние месяцы информационная политика телеканала 1+1 «претерпела существенные изменения».

«Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко», — говорится в сообщении.

«Петр Порошенко решил подать в суд на канал 1+1 за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президенту», — отмечается в заявлении.