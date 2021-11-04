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04.11.2021 19:56 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Строительство
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Севастополь может остаться без источника пресной воды – местный депутат

Застройка Байдарской долины под Севастополем приведет к тому, что город лишится главного источника пресной...

Застройка Байдарской долины под Севастополем приведет к тому, что город лишится главного источника пресной воды – Чернореченского водохранилища.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Законодательного собрания города Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил, что Чернореченское водохранилище получает воду из стоков, проходящих по территории Байдарской долины.

«Территория Байдарской долины – это территория севастопольского водозабора, если кто забыл. У нас там сейчас находится единственный источник питьевого водоснабжения Севастополя. И он таковым останется навсегда – всякие иные проекты по поводу того, что мы воду возьмем – там субмаринные воды, какие-то еще, установки поставим опреснительные – это ни о чем.

В Севастополе есть воды столько, сколько ее есть в Чернореченское водохранилище. Это надо понимать – это наш бесценный, уникальный источник, это ресурсный ограничитель Севастополя. И все остальные рассказы по поводу того, что давайте застроим Севастополь жильем, все это закончится тем, что мы потеряем этот источник», – заявил Горелов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал, что территория Байдарской долины может быть застроена частными домами – земли, которые предназначены для ведения сельскохозяйственных работ, сегодня активно делятся на участки и продаются.

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