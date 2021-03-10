Севастополь с тревогой следит за планами застройки виноградников «Золотой балки»

10.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Общественность Севастополя с тревогой следит за планами застройки виноградников «Золотой балки» – соответствующие планы владельцы фирмы огласили несколько месяцев назад, анонсировав появление элитного коттеджного поселка «ZB Village».

Юридическим обоснованием для застройки могут стать современные санитарные нормы – часть виноградников находятся вблизи жилых домов, и потому их обработка удобрениями становится невозможной.

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Жителей Балаклавы взволновали начавшиеся работы на горе Аскети недалеко от знаменитой Генуэзской крепости. Пиар-менеджер «Золотой Балки» Виолетта Колоскова заверила, что речь идет лишь о выкорчевывании старых виноградников.

По ее словам, коттеджный городок будет строиться в другом месте – в районе улиц Земляничная и Аланская. Этот участок предназначен для сельского хозяйства, но на предприятии уверяют, что высаживать там виноградники не будут из-за близости к жилой зоне.

«Семь гектаров. Земля находится в собственности «Золотой Балки», и примыкает к объектам Балаклавы – детский сад, начальная школа. Соответственно, эти земли не могут быть использованы уже под сельское хозяйство», – заявила Колоскова в интервью «Первому севастопольскому» телеканалу.

Севастопольский политик Вадим Колесниченко полагает, что аппетиты коммерсантов будут возрастать, и зачистка старых виноградников на Аскети происходит не случайно.

«Я, например, начинаю осознавать, что нас все более и более приучают к мысли, что там, на виноградниках должен стоять коттеджный поселок. И пока мы с вами переживаем, думаем, сомневаемся, будут там виноградники или там будет жилье, я полагаю, застройщики ищут способы и механизмы решения проблемы с виноградником», – заявил Колесниченко в эфире.