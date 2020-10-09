В Крыму часть виноградников «Золотой балки» могут отдать под застройку

09.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крупнейшее винодельческое предприятие Севастополя – «Золотая Балка» планирует заняться строительством коттеджного городка на землях, которые юридически принадлежат государству и арендуются компанией.

Об этом в своем видеоблоге заявил шеф-редактор телеканала «Первый Севастопольский», депутат Законодательного собрания Антон Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста и политика, пока что «Золотая Балка» изучает спрос на недвижимость в клубном поселке «ZB Village», но уже скоро он может вырасти на месте одного из виноградников.

«Без особого шума в интернете появился сайт, посвящённый новому проекту фирмы – на этот раз безалкогольному. Известный с советского времени бренд пережил второе рождение после покупки крупным российским предпринимателем Артёмом Зуевым в качестве подарка для своей жены. Сначала под логотипом «ZB» появился фестиваль под открытым небом, одновременно тиражировались новые одноимённые линейки игристых вин. Теперь настала очередь ZB Village, то есть некоего клубного посёлка…

В аренде у «Золотой Балки» 1400 гектаров виноградников, наверняка среди них есть и неиспользуемые, но очень живописные земли. Почему бы их не застроить?.. Понятно: мы живём в эпоху современных цифровых компаний, которые под одним брендом могут производить и успешно продавать духи, одежду и выпивку. Однако синергия по-русски выглядит иначе: под брендом ZB агрофирма строит жильё. Добавлю: на землях, которые она долгосрочно арендует у государства.

Ещё очень важная деталь: в отсутствие документов, которые регламентирую подобную деятельность. Да-да, я снова о Генеральном плане развития города… Земли сельскохозяйственного назначения должны оставаться таковыми – там можно и нужно выращивать виноград. К слову, под эти цели та же «Золотая Балка» исправно получала государственную грантовую поддержку и высаживала лозу. А теперь вдруг собралась повышать показатели по сдаче в эксплуатацию квадратных метров. И самое ужасное и циничное, что такие планы рождаются в период засухи. Что будут пить и где будут мыться жители бесконечных «лицеев» и коттеджных посёлков? Неужели, как в войну, жажду будут утолять шампанским?» – рассуждает Пархоменко.

Отметим, что на сайте проекта указано, что клубный поселок ZB Village планируется построить «в окружении виноградников» под Балаклавой. Покупателям предлагаются квартиры площадью от 150-ти до 200 квадратных метров, большой бассейн на территории и трансферт до Балаклавы.