Севастополь укрепляют новыми кораблями с подводными и надводными БПЛА

24.08.2021 12:54 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Морскую защиту Севастополя укрепят новыми кораблями. Уже в следующем году на главную базу Черноморского флота заступит патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий». Помимо охраны и обороны Севастополя его задачей станет патрулирование морских границ Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Источники в оборонном ведомстве рассказали, что корабль пополнит ряды 68-й бригады кораблей охраны водного региона.

Отмечается, что корабли проекта 22160 могут находиться в автономном плавании до 60 суток. На них установлены автоматическая 76-миллиметровая пушка, два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд». Также корабли оснащены современной гидроакустической станцией и противодиверсионным оборудованием.

На корабли этого типа можно установить вооружение или оборудование под конкретную задачу. Сейчас активно испытываются новые модули с вооружением и со вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М», противолодочное оборудование, модули с крылатыми ракетами. Кроме того, 22160 приспособлены для использования подводных и воздушных беспилотников.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе объясняет, что Черное море остается критически важным пространством, которое необходимо укреплять, и напомнил об инциденте с британским эсминцем, который вторгся в территориальные воды российского Крыма.

«Речь идет об угрозе не только югу России. Достаточно вспомнить возможности современных эсминцев, вооруженных ракетами, которые достают до Москвы. Давление идет по всем направлениям. Это и бесконечные угрозы с юго-запада и с запада», – сказал дипломат.

«Буквально недавно закончились маневры на территории Польши и прибалтийских стран непосредственно у границ нашего государства. Все время держат нашу страну в перманентном напряжении. Черное море — одно из направлений давления, военно-политического запугивания, которое не прекращается», – резюмировал Орджоникидзе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту РФ судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».