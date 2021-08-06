Черноморский флот России получает очередное пополнение

06.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту РФ судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), в состав которой входит завод.

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«После приема судна в состав ВМФ РФ и церемонии подъема Андреевского флага «Всеволод Бобров» начнет подготовку к межфлотскому переходу в порт приписки – Севастополь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Всеволод Бобров» – второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.

«Суда тылового обеспечения проекта 23120 предназначены для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, а также для оказания помощи. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования, снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м», – сообщают в ОСК.