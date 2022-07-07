Севастополец получил ответственный пост в Донбассе

07.07.2022  18:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Донбасс, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация


Экс вице-губернатор Севастополя, проректор Севастопольского госуниверситета Иван Кусов возглавит Министерство науки и образования Луганской Народной Республики.

Уже на следующей неделе он приступит к обязанностям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс вице-губернатор Севастополя, проректор Севастопольского госуниверситета Иван Кусов возглавит Министерство науки и образования Луганской...

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О своем назначении Кусов рассказал на встрече президента России Владимира Путина с финалистами конкурса «Лидеры России».

«У лидеров принято показывать личный пример, мне такая возможность представилась. Леонид Пасечник (глава ЛНР) предложил войти в команду правительства Луганской Народной Республики, я с удовольствием согласился и завтра уже отбываю», – сообщил Кусов.

Президент России пожелал ему успехов и заверил, что государство поможет в восстановлении материально-технической базы образования Луганщины, чтобы все талантливые люди имели возможность обучаться у себя на Родине.

Напомним, бывший депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назначен заместителем главы администрации Запорожской области. На этом посту 40-летний экс-парламентарий будет курировать сферу экономики.

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