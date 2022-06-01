Севастопольские морпехи получили награды и почетное наименование за освобождение Мариуполя

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В Севастополе чествовали военнослужащих 810-й бригады морской пехоты ЧФ.

17 бойцов наградили медалями и орденами за мужество и отвагу при освобождении Мариуполя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первого дня специальной военной операции военнослужащие морской пехоты с честью выполняли задачи, поставленные верховным главнокомандующим Вооружённых сил Российской Федерации Владимиром Путиным, – подчеркнул замком ЧФ генерал-майор Дмитрий Пятунин. – Особой вехой в истории соединения стало освобождение города Мариуполя. Военнослужащие бригады проявляли героизм, отвагу, выдержку и выдержали основную часть тяжесть боев за город, превращенный нацистами в настоящую крепость. Благодаря умелым действиям нашей морской пехоты, Мариуполь был взят. За проявленное мужество и героизм более 500 военнослужащих соединения представлены к государственным наградам».

Представитель командования флота сообщил, что за значительный вклад в освобождение Мариуполя 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты ЧФ, которая базируется в Севастополе, планируется присвоить почётное наименование «Мариупольская».

Напомним, в ходе спецоперации по освобождению Мариуполя погибли замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий, командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров, командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга Александр Чирва, и почти полтора десятка военнослужащих.

В ходе награждения память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.