Севастопольский чиновник отказался рассматривать петицию, которую приняли у Путина

25.12.2018, Севастополь, Максим Карпенко

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев отказался принимать более 10 тысяч подписей горожан в поддержку реконструкции Матросского бульвара, которую до конца ноября этого года осуществлял благотворительный фонд «35-я береговая батарея», организованный героем Русской весны Алексеем Чалым.

Об этом сообщает местное издание «Forpost», которое занималось сбором подписей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего было зарегистрирована 10561 подпись, собранная на 1072 листах. Однако Пономарев заявил, что на них закрашены персональные данные севастопольцев и отказался брать их на рассмотрение правительства города.

Примечательно, что ранее подписные листы были переданы в администрацию президента, Госдуму и законодательное собрание Севастополя, где мнение неравнодушных горожан игнорировать не стали и пообещали разобраться в проблеме.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее госпредприятие «Парки и скверы» в одностороннем порядке расторгло договор о реконструкции Матросского бульвара и заявило, что благотворительный фонд «35-я береговая батарея» должен покинуть место реконструкции.

Известный в Севастополе блогер Алексей Процко считает, что остановка реконструкции – это личная месть губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова герою Русской весны Алексею Чалому, который через фонд финансирует проект.