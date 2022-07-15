Северная Македония: провал «плана Макрона»

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Что представляет собой Северная Македония? Маленькая страна на Балканском полуострове, с населением чуть более двух миллионов человек. Громкое название не совсем соответствует действительности. Никакого отношения к Александру Македонскому и собственно – Македонии (историческая географическая область Греции) она не имеет.

Собственно, само возникновение Северной Македонии больше похоже на исторический анекдот. Как-то в один жаркий августовский день 1947 года, встретились югославский лидер Иосип Тито и болгарский премьер-министр Георгий Димитров. Посидели эти две исторические личности и решили, что болгарская и югославская «Македонии» объединяться и войдут в состав СФРЮ, в качестве Социалистической Республики Македония.

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Тито умел убеждать собеседников, к тому же сам он был не сербом, и не хорватом (по мнению большинства), а македонцем… Когда же усилиями НАТО и албанско – хорватских сепаратистов Югославия была разорвана в лоскуты, этот клочок земли никого из крупных политических игроков не заинтересовал…

На сегодняшний день, о Северной Македонии говорят на уровне глав европейских держав, и говорят много. Дело в том, что Северная Македония уже давно и упорно стремилась войти в ЕС и НАТО.

Решить вопрос с вступлением в НАТО удалось в 2020 году, уладив конфликт с другим членом Альянса – Грецией. Греки всегда болезненно относились к вопросам своей истории и национальной идентичности, а потому бывшая югославская республика вынуждена была принять новое наименование – Северная Македония.

Сложнее оказалась ситуация с попытками пробиться в число стран-участниц Европейского Союза. Препятствием стало вето на вступление, наложенное ещё одной из стран членов ЕС, а именно – Болгарией.

Для болгар попытки Северной Македонии играть самостоятельную роль в европейской политике еще более болезненны, чем для греков. Это заметно, даже на бытовом уровне. Когда мои друзья болгары хотят меня «мягко» упрекнуть в плохом знании болгарского языка, они шутят так:

«Говори на болгарском, а не на македонском».

Македонский язык считается болгарами – просторечным, даже несколько, малограмотным наречием, собственно болгарского языка.

Возникают и исторические казусы. Признавая Северную Македонию отдельным государством, болгарам придется отказаться и от претензий называться народом – создателем славянской письменности! Ведь, по версии болгарских же историков, просветители Кирилл и Мефодий были «македонскими болгарами»!

Не вдаваясь в научные споры, скажу прямо: болгары считают македонцев такими же болгарами, а Северную Македонию – исторической частью Болгарии. В значительной степени, эту версию подтверждают и ежедневные огромные очереди перед Министерством правосудия в Софии, на две трети, состоящие из македонцев, желающих получить болгарское гражданство…

Так или иначе, но София активно противилась вступлению Северной Македонии в ЕС вплоть до 24 июня нынешнего года, когда депутаты Народного собрания Болгарии одобрили начало переговоров между Евросоюзом и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Однако этот шаг парламентариев немедленно вызвал волну протестов, в самой Болгарии. Болгарское издание «Поглед Инфо» заявило прямо:

«Нет никакого македонского вопроса, и его не было. Существует болгарский вопрос об утраченной территориальной целостности, а теперь и об утрате болгарской национальной идентичности. Болгарию просят прекратить блокировать европейскую интеграцию, и оказывается, что Македония больше нужна Соединенным Штатам и ЕС, чем Болгарии».

Изменению позиции болгарского руководства по «македонскому вопросу» предшествовала масштабная международная операция по оказанию давления на руководство Болгарии. Сначала за дело взялся неутомимый Эммануль Макрон, давно уже превратившийся из президента Франции в некого высокопоставленного посредника в международных делах.

Когда его навязчивые звонки российскому президенту Владимиру Путину стали вызывать только насмешки, он принялся за Балканы. Тут его усилия оказались чуть более успешны. «План Макрона» поддержал даже болгарский президент Румен Радев. Но и мнение столь популярного в стране политика, как Радев, не остановило возмущенных болгар. Протестные манифестации в Софии продолжаются и нарастают.

К продавливанию «македонского вопроса» уже подключилась «тяжелая артиллерия». Государственный секретарь США Энтони Блинкен и главный дипломат ЕС – Жозеп Боррель, сделали совместное заявление:

«В нынешний критический момент европейской истории из-за неоправданной агрессии России на Украину продвижение Албании и Северной Македонии по пути в ЕС имеет ключевое значение для укрепления единства и прочности всего европейского континента»

Казалось бы, такому напору ничто и никто противостоять не сможет! Но, случилось непредвиденное. Массовые протесты населения начались уже и в столице самой Северной Македонии – Скопье.

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Недовольство вызвали небольшие уступки, которые предполагал пресловутый «план Макрона». Болгары настаивали на двух основных моментах: соблюдение прав болгарского меньшинства в Северной Македонии и признании болгарского происхождения македонского языка. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски в своём сообщении в Facebook поспешил назвать эти требования «неприемлемыми».

Давний, принципиальный спор двух Балканских государств – Болгарии и Северной Македонии – нельзя считать законченным. Настораживает та маниакальная настойчивость, с которой США и ЕС стараются привлечь в свои ряды Северную Македонию в компании с Албанией. Какой прок американцам и европейцам от двух наибеднейших стран мира? В чем секрет?

Ответ читается в словах президента Франции Эммануэля Макрона:

«… идет ли речь об Украине, Молдавии, Грузии или Западных Балканах, этот момент важен, как никогда, потому что эта соседская среда дестабилизирована».

Если немного вспомнить историю, то именно в Северной Македонии базировались силы НАТО и албанские сепаратисты во время уничтожения югославского государства. С этой территории наносились удары. И сегодня албанское меньшинство давно перестало быть реальным меньшинством.

Даже по официальной информации, данные которой явно занижены, албанское население составляет 40%! Националистическая доктрина «Великой Албании» среди них весьма популярна, как и в самой Албании. Память о настоящей бойне устроенной албанскими боевиками в Северной Македонии в 2001 году еще свежа в памяти многих жителей этой страны.

Албанские боевики в селе Радуша в Македонии, сентябрь 2001 года.

Не из этих ли мест планируют раздуть огонь очередной этнической войны западные стратеги? А война – это очередные сверхприбыли для военных корпораций, широкое поле для политических игр, которые, в свою очередь, способны приносить немалые дивиденды. Война – это деньги, очень большие деньги… И, похоже, что мы присутствуем при создании нового очага напряженности на планете – очага новой войны.