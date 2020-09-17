«Северному потоку-2» грозит остановка после завершения строительства
Добиться внутри ЕС согласованного решения относительно остановки газопровода «Северный поток-2» будет крайне сложно.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» высказал пояснил эксперт Немецкого общества внешней политики и Фонда Генриха Бёлля Штефан Майстер.
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Он полагает, что Евросоюз не сможет скоро согласовать обширный пакет санкций в отношении России, а потому ожидает согласования «черного списка», куда войдут преимущественно чиновники и сотрудники спецслужб – их объявят причастными к «отравлению Навального» и ряду других действий, в которых обвиняют РФ.
Эксперт добавил, что согласовать ограничительные меры по «Северному потоку-2» будет еще сложнее.
«Для этого нужно было бы больше времени на подготовку, ведь в этом случае компании обратятся в суды и мораторий на приостановку их работ может дорого обойтись. Так что, думаю, Германия и Евросоюз скорее позволят реализовать проект до конца (если этому не помешают США), а затем ввести какие-то регулирующие меры, ограничивающие или запрещающие транспортировку газа по газопроводу», — не исключает Майстер.
Как сообщал «ПолитНавигатор», руководство Австрии заявило, что не поддерживает остановку строительства «Северного потока-2».
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