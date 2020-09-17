17.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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«Северному потоку-2» грозит остановка после завершения строительства


Добиться внутри ЕС согласованного решения относительно остановки газопровода «Северный поток-2» будет крайне сложно.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» высказал пояснил эксперт Немецкого общества внешней политики и Фонда Генриха Бёлля Штефан Майстер.

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Он полагает, что Евросоюз не сможет скоро согласовать обширный пакет санкций в отношении России, а потому ожидает согласования «черного списка», куда войдут преимущественно чиновники и сотрудники спецслужб – их объявят причастными к «отравлению Навального» и ряду других действий, в которых обвиняют РФ.

Эксперт добавил, что согласовать ограничительные меры по «Северному потоку-2» будет еще сложнее.

«Для этого нужно было бы больше времени на подготовку, ведь в этом случае компании обратятся в суды и мораторий на приостановку их работ может дорого обойтись. Так что, думаю, Германия и Евросоюз скорее позволят реализовать проект до конца (если этому не помешают США), а затем ввести какие-то регулирующие меры, ограничивающие или запрещающие транспортировку газа по газопроводу», — не исключает Майстер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», руководство Австрии заявило, что не поддерживает остановку строительства «Северного потока-2».


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