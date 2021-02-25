«Северный поток-2» будет достроен» – в Германии возмущены газовым шантажом со стороны Украины

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря ни на какие санкции и потуги стран-русофобов, в Берлине не планируют отказываться от «Северного потока-2».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что «Северный поток-2» будет достроен. Как его остановить? Вчера было заседание в Бундестаге, там пригласили экспертов – из шести приглашенных все выступали за отмену санкций. Вот такая у нас в Германии атмосфера», – сказал он.

Также Александр Рар подчеркнул, что Украина должна перестать шантажировать ЕС транзитом газа, договориться с Россией и стать надёжным партнёром.

«Но я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что ЕС привлекает Украину в своё энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают напрямую, нагло вмешиваться в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина.

Мы на Западе ожидаем от Украины очень простого – чтобы она была верной транзитной страной для транзита российского газа на Запад. Чтобы она договаривалась так же и с Россией, потому что это очень важно, чтобы этот газ из России через Украину попадал в Европу.

Мы не хотим повторения 2006 или 2009 годов. Мы хотим, чтобы Украина была надёжным транзитёром. А сейчас пытаться спровоцировать какие-то скандалы, какие-то конфликты с Россией, чтобы в союзе с Польшей уже на последних метрах остановить «Северный поток-2» – это просто близоруко», – добавил эксперт.