08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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“Северный поток-2” не заметил угроз Порошенко

Угрозы Украины арестовать акции «Северного потока-2» никак не повлияли на работу компаний, отвечающих за строительство газопровода.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

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«Я могу как член совета директоров компаний «Норд Стрим» и «Норд Стрим-2» сказать, что деятельность обеих компаний проходит в обычном режиме и продолжается в соответствии с функционалом каждой компании», – сказал Медведев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Петр Порошенко заявлял, что может забрать акции «Северного потока» в рамках изъятия у России суммы в 4,6 миллиарда долларов, которые присудил выплатить Киеву Стокгольмский арбитражный суд, рассматривавший газовый спор между двумя странами.