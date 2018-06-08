08.06.2018, Москва, Елена Острякова
  2 295 просмотров
Россия, Украина, Энергетика

“Северный поток-2” не заметил угроз Порошенко


Угрозы Украины арестовать акции «Северного потока-2» никак не повлияли на работу компаний, отвечающих за строительство газопровода.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Я могу как член совета директоров компаний «Норд Стрим» и «Норд Стрим-2» сказать, что деятельность обеих компаний проходит в обычном режиме и продолжается в соответствии с функционалом каждой компании», – сказал Медведев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Петр Порошенко заявлял, что может забрать акции «Северного потока» в рамках изъятия у России суммы в 4,6 миллиарда долларов, которые присудил выплатить Киеву Стокгольмский арбитражный суд, рассматривавший газовый спор между двумя странами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть