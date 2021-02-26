«Северный поток-2» полностью соответствует европейскому праву

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Для завершения российского газопровода «Северный поток-2» не будут иметь значения результаты предстоящих осенью парламентских выборов в Германии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил Марио Мерен,председатель правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, являющейся одним из главных инвесторов «Северного потока-2».

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Издание поинтересовалось, есть ли вероятность того, что после выборов и ожидаемой отставки канцлера Ангелы Меркель, завершить проект будет гораздо сложнее, поскольку исчезнут политические гарантии, данные прежним правительством.

«Что касается смены правительства и предстоящих выборов в ФРГ, то пока что это сфера домыслов и спекуляций. Каким будет состав правительства, предсказать достаточно трудно, поэтому я бы не стал здесь давать никаких прогнозов. Но я хотел бы подчеркнуть, что данный проект, как и наше финансирование, был согласован и запланирован в полном соответствии с законодательством ЕС. Поэтому я уверен, что вопрос, какое правительство в какой стране придет к власти, несущественен, поскольку данный проект полностью соответствует европейскому праву», – считает Мерен.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкая партия «Зеленые» угрожает после выборов оставить «Северный поток-2» без газа.