11.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Уже ничто не сможет остановить строительство «Северного потока-2», потому что даже оголтелая Польша сейчас больше занята борьбой с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» уже невозможно остановить. Те, кто боялся, уже сделали паузу или вышли из проекта. Единственное, что может остановить проект на последних метрах – решение немецкого правительства, но это правительство, которое будет сидеть до сентября в любом случае, и решения против «Северного потока-2» не примет.

Сейчас у нас больше разговоров идёт совершенно о другом – если читать нашу прессу, то меньше о «Северном потоке-2», а больше о закупке «Спутник V», который вот-вот начнёт здесь спасать жизни немцам и остальным европейцам. Кроме того, я вижу, что даже поляки успокоились и говорят, чтобы русские достроили свой «поток», – сказал Рар.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что введение в строй «Северного потока-2» несёт смертельную опасность Украине – как только Москва избавится от необходимости прокачки газа в Европу через украинскую территорию, уже ничто не будет удерживать Кремль от разгрома режима, захватившего власть в Киеве.