«Северный поток-2»: В Германии приветствуют отказ США от нарушения международного права

20.05.2021, Москва, Олег Кравцов

В немецком парламенте надеются, что новости об отмене американских санкций против компании, занимающейся строительством газопровода «Северный поток-2», подтвердятся официально.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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«Если Джо Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то я это очень приветствую. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден всё-таки откажется от нее, то он проявит разум, а не слабость», – сказал «Эрнст» «Известиям».

По его словам, политика санкций, с помощью которой США отстаивают свои экономические интересы, неприемлема. Если новый глава Белого дома поймет это и захочет «вернуть свою страну к поведению настоящего партнера, уважающего суверенитет своих союзников», то получится наладить отношения и с Россией. Депутат считает, что для решения проблем современного мира ЕС и США нуждаются в партнерстве с РФ.

В свою очередь официальный представитель фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардта говорит, что новости об отказе от санкций против СП-2 – доказательство тесных отношений между ФРГ и США, которые готовы решать существующие проблемы «быстро и полюбовно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», администрация Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG. При этом российские либералы надеются, что это «хитрый ход» Вашингтона по остановке завершения газопровода.